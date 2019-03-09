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Ubp Kadın Kolları “kadının Hayat’la İletişimi” Etkinliği Düzenledi

CANALTAY: “KADINLAR, SİYASETTE, BÜROKRASİDE VE İŞ DÜNYASINDA DAHA FAZLA YER ALMAYI TALEP ETMELİ”

Ubp Kadın Kolları “kadının Hayat’la İletişimi” Etkinliği Düzenledi

CANALTAY: “KADINLAR, SİYASETTE, BÜROKRASİDE VE İŞ DÜNYASINDA DAHA FAZLA YER ALMAYI TALEP ETMELİ”

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Ubp Kadın Kolları “kadının Hayat’la İletişimi” Etkinliği Düzenledi

CANALTAY: “KADINLAR, SİYASETTE, BÜROKRASİDE VE İŞ DÜNYASINDA DAHA FAZLA YER ALMAYI TALEP ETMELİ”

ALTUĞRA: “KADININ SAHİP ÇIKMADIĞI HİÇBİR DEMOKRATİK MÜCADELE KAZANILAMAZ”

TATAR: “SİYASET KURUMU VE DEVLET KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ İÇİN DAHA ETKİN ÇALIŞMALI”

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadının Hayat’la İletişimi “ konulu etkinlik düzenledi.

Partiden verilen bilgiye göre, dün akşamki etkinlik, Sanayi Odası toplantı salonunda oldu. Etkinliğe UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve eşi Azra Taçoy da katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşmalar yapıldı.

CANALTAY: “KADIN ÖZGÜVEN İÇİNDE SİYASETTE, BÜROKRASİDE VE İŞ DÜNYASINDA DAHA FAZLA YER ALMAYI TALEP ETMESİ GEREK”

UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay, “Kadınların, özgüven içinde, siyasette, bürokraside ve iş dünyasında daha fazla yer almayı talep etmesi gerek. Kıbrıs Türk kadını bu donanıma ve bilgiye sahip” dedi.

Kadının ev yaşantısıyla iş ve siyaset yaşantısını birlikte götürmesinin mümkün olduğunu, kadınların bunu yapabildiğini belirten Canaltay,  “UBP’ye düşen görev kadının bu istemlerine yanıt verebilecek ortam yaratmak” şeklinde konuştu.

“Bu günlere nasıl geldik unutmayalım” diyen Resmiye Canaltay, milli mücadelede şehit olan kadınları rahmetle andıklarını söyledi. Canaltay, “Kıbrıs Türk kadını bugün özgür ise bunu şehitlerimize borçluyuz” dedi.

ALTUĞRA: “KADININ SAHİP ÇIKMADIĞI HİÇBİR DEMOKRATİK MÜCADELE KAZANILAMAZ”

UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “Kadın mutu ise, toplum mutludur. Kadın umutlu ise toplum umutludur. Kadın refah içinde ise toplum refaha ulaşmıştır” dedi.

Altuğra, “Günümüzde kadının sahip çıkmadığı hiçbir demokratik mücadele kazanılamaz” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, kadının şiddet ve tecavüz kurbanı olmasının asla kabul edilemeyeceğini, bunu şiddetle kınadığını vurguladı.

TATAR: “SİYASET KURUMU VE DEVLET KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ İÇİN DAHA ETKİN ÇALIŞMALI”

Sibel Tatar, kadınlar günün hemen öncesinde iki kadının trafik kazasında yaşamını yitirmesinin kendilerini çok üzdüğünü, trafik kazlarındaki tüm ölümlerin Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını belirtti. Tatar, ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

2018 yılı Kasım ayında Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kadına yönelik şiddetin ve istismarların şikayet edilebileceği birim kurulduğunu söyleyen Tatar, “Bu birime 227 başvuru yapılması, bunların 122’sini fiziki şiddetin, 21’ini de tecavüzün oluşturması çok acı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sibel Tatar, siyaset kurumunun ve devletin kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi için daha etkin çalışma yapmasını istedi.

Tatar, parlamentodaki, siyasetteki ve iş yaşamındaki kadın sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte Türkiye’den iletişim ve kişisel gelişim uzmanı Defne Sarısoy “Kadın ve Hayat’la İletişimi” konulu konferans verdi.

Sarısoy kadının özellikle siyasetin içinde daha fazla olması gerektiğini, kadının olduğu yerde hoş görünün, yardımlaşmanın artacağını belirtti.

Sarısoy, “Klasik bir söz vardır;  ‘Hak verilmez alınır’. Doğrudur. Kadınlar da hakkını almalıdır, alacaktır” dedi.

(RÇ/HÖ)                         FOTOĞRAFLI

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