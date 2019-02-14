Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, Hür-İş Federasyonu’nu ziyaret etti.

UBP heyetinde Genel Başkan Ersin Tatar’ın yanı sıra Genel Sekreter Hasan Taçoy, bazı UBP Milletvekilleri ve ilçe başkanları da yer aldı.

Hür-İş binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, sendikaların toplumlarda birer denge unsuru olduğunu belirterek, son dönemde 4’lü koalisyonun icraatlarını eleştirerek ‘tamiri zor tahribatlar’ yarattıklarını ileri sürdü.

Gündemdeki yasa değişikliklerini bile takip edemez hale geldiklerini söyleyen Çaluda, “Kamu reformuyla ilgili sadece hükümeti destekleyen sendikaların görüşlerinin alınması doğru değil” diye konuştu.

Kendilerinin çalışma barışını sağlamak için çalıştığını ve çalışanların sesi olmanın görevleri olduğunu kaydeden Çaluda, hükümetin “acemice” buldukları adımlarının olumsuz etkilerini sıraladı.

Çaluda, özel sektörde sendikalaşmayı desteklediklerini ancak bu yasanın iyi çalışılması gerektiğini belirterek, “şimdiden patronlar sendikası kokuları çıkmaya başladı. Bu büyük bir tehlike. Şirketler kendi sendikalarını kurup destekten yararlanacak, bu da çalışanın değil işverenlerin kazancı olacak” dedi.

Çaluda, çalışanın sesini duyurmak ve bu tasarıdaki olumsuzlukları düzeltme görevinin UBP’ye düştüğünü söyledi.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise, Hür-İş‘in 8 bin üyesiyle en saygın sendikalardan olduğunu belirterek, hükümetin kamu reformuyla ilgili sadece bir sendikayla görüşmesinin doğru olmadığını, hükümetin başka icraatlarında da, örneğin Dome Otel’de, sendikalar arasında ayrımcılık yaptığını savundu.

Ülkelerin ve tabi ki KKTC’nin gelişip kalkınmasının adil gelir dağılımıyla sağlanabileceğini söyleyen Tatar, kamu reformu gibi konularda esas söyleyecek sözü, önerisi olan kesimlerin sendikalar olduğunu belirtti.

UBP’nin her zaman tüm paydaşlara, işverene ve çalışana aynı ilgiyi gösterdiğini belirten Tatar, “ülkede refah olacaksa gelir dağılımının adaleti çok önemli. Bunca yıllık tecrübeyle görüyoruz ki istişare içinde olmak önemli” dedi.

Özelde sendikalaşmayı mevcut yasalarla kendilerinin de desteklediğini, ancak farklı amaçla yaratılan fonları kullanıp işverenlerin sendika kurmasına sebep olacaksa kendilerinin destek vermesinin zor olduğunu belirten Tatar, “bu bakanın ortaya attığı birşey. Bakanlar Kurulundan destek görmesi zor. Başbakan bile konunun ham olduğunu, destek aşamasına gelmediğini söyledi. Bu kadar önemli bir konu üzerinde titizlikle çalışılmalı” dedi.

Tatar, son yılın çok önemli bir yıl olduğunu, çeşitli sarsıntılar ve ekonomik zorluklar yaşandığını anımsatarak, tüm sektörlerin fakirleştiğini, TC ile hala protokolün imzalanmadığını, bazı konularda telafisi zor olacak gecikmeler yaşandığını belirtti.

Ziyaret sırasında isteyenler de söz alarak fikirlerini paylaştı.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü-Fotoğraf: Süleyman Önal