banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
459.169
DOLAR
7.3386
STERLİN
9.6094
EURO
8.6662
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Ubp Girne Milletvekili Üstel\'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci safhasının başlamasının ardından Rumlar tarafından Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle  andı.

14 Ağustos 2020 Cuma 09:30
Ubp Girne Milletvekili Üstel\'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj
banner337
banner351

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci safhasının başlamasının ardından Rumlar tarafından Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle  andı.

banner341
Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent şehitlerini anma yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarının, geleceğe dönük adımların daha güvenli, gelecek nesli tehdit edemeyecek unsurlar içermesi için hafızalarda bulunması gereken yaşanmışlıklar olduğunu belirtti.

Üstel, “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin huzurunda Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı” dedi.

(ID/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay Barış Harekatı’nın 2. Aşaması’nın Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Uluçay Barış Harekatı’nın 2. Aşaması’nın Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!
Aşağı Maraş mahalle sakinlerine önemli duyuru!
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Cumhurbaşkanı denizden doğacak
Cumhurbaşkanı denizden doğacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim