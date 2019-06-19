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Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı

UBP PARTİ MECLİSİ YARIN 17.00’DE YENİ GENEL SEKRETER SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı

UBP PARTİ MECLİSİ YARIN 17.00’DE YENİ GENEL SEKRETER SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı

UBP PARTİ MECLİSİ YARIN 17.00’DE YENİ GENEL SEKRETER SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Genel Sekreterlik görevini bıraktığını resmen açıkladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TV Güneş’te “Parentez” adlı programa katılan Hasan Taçoy, UBP Parti Meclisi’nin yarın saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplanacağını söyledi.

Taçoy, “Benim görevim artık sadece bakanlık olacak. Genel Sekreterlik görevim içinde herkesle birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret gösterdim. TVGÜNEŞ, HABERGÜNEŞ yayına başladı. Mutluyum” dedi.

“MARAŞ’IN GERÇEK MAL SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

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Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı ardından yapılan Maraş açıklamasını da değerlendiren Taçoy şöyle konuştu:

“Biz şimdi Maraş’ta envanter çalışması yapıyoruz. Bunu yaparken de aklımızda olan ileri tarihte Maraş’ın yerleşime açılması, bugünkü durumundan kurtulmasıdır. Avrupa Parlamentosu’nda uzun yıllar görev aldım ve bu konuyu sürekli dillendirdim.”

“ELEKTRİKTE RAHATLAMA OLACAK”

Bakanlık çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın binasında sadece bir ekonomistin bulunduğunu, onun da sözleşmeli personel olduğunu söyledi.

KIB-TEK’in alacak ve verecekleri, elektrik fiyatları ve gelecek planları ile ilgili değerlendirme yapan Taçoy, şunları kaydetti:

“KIB-TEK’in 340 milyon borcu var. Maliye ile mahsuplaşmayı bekliyor, 450 milyon alacak var devletten, AKSA’dan yıllardır alınan enerji var, borç 170 milyon ve ödememiz lazım. Akaryakıt alacak gücümüz yok. Kurumun çok kârlı olmadığını görüyoruz. Enterkonnekte üzerinde çalışmalarımızı tamamladık, muhtemelen önümüzdeki hafta anlaşmanın nasıl olacağına bakacağız. Türkiye’deki elektrik çıkış noktasından müşterinin kapısına gidecek serüven için fiyatlandırma çalışması yapılacak. Elektrik geldiği andan itibaren trafo gerekir, iletim dağıtım yönetim maliyeti olacak ve elektriğin fiyatı belirlenecek. Çift taraflı olacaksa, güneş enerjisi ağır gelecekse, giden enerjiyi de hesaplayıp bilmem gerekiyor. Elektrikte rahatlama olacak, üretimde ucuzlama olacak.”

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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