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Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, EL-SEN’in açıklamalarını değerlendirerek, çatışma kültürünün kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi ve bir önceki hükümet döneminde sendikadan grev söylemlerini duymadıklarını kaydetti.

Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, EL-SEN’in açıklamalarını değerlendirerek, çatışma kültürünün kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi ve bir önceki hükümet döneminde sendikadan grev söylemlerini duymadıklarını kaydetti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, EL-SEN’in açıklamalarını değerlendirerek, çatışma kültürünün kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi ve bir önceki hükümet döneminde sendikadan grev söylemlerini duymadıklarını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Saner, BRT’de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“UBP DÖNEMİNDE SİVRİ OLUYORLAR”

Elektrik Kurumu’nda mantığın toplumsal kazanç yönünde fizibilite çalışması olması gerektiğine dikkat çeken Saner, Özdil Nami’nin Enerji Bakanı olduğu dönemde kablo ile elektriğin gelmesine karşı olmadığını açıkladığını ifade ederek, Nami’ye karşı çetin bir sendikal duruşun olmadığını söyledi.

“UBP döneminde sendikalar maalesef sivri oluyorlar” diyen Saner,  vatandaşın kullandığı elektriğin fiyatının düşmesini istediğini kaydetti. Saner “Ortalama 700 TL elektrik faturası ödüyorsunuz, 300TL’ye inmesini istemez misiniz? Çalışanların haklarını koruyarak bunu yapmanın kim önüne geçebilir ki?” diye sordu.

“BU İHALEYE NEDEN 6 AY ÖNCE ÇIKMADINIZ?”

Saner, çatışma kültürünün kimseye fayda sağlamayacağının altını çizerek, “Bu ihaleye neden 6 ay önce çıkmadınız?” diye sordu. Saner sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunlar böyle olmazsa greve gideceğiz diye söylem duydunuz mu? ODTÜ’den rapor alındı, bu rapora göre de fizıbıl olmadığı ortaya koyuldu, dönemin Enerji Bakanı Özdil Nami de aynısını söyledi ve ihale bekletildi. Neden grev olmadı? Bir birimize dostça yaklaşacaksak, hep birlikte taşın altına elimizi koyacağız. Yapı sürdürülebilir değilse KTHY gibi, toplumun hak ve menfaatlerini korumak ve halkın bundan maksimum verim elde etmesini sağlamamız gerekir. Çatışmak için düşünürsek bir birimize yazık ederiz. Sendika haklarını korumak isterse makul adımlarla yürüyecek ve asgari müşterekte buluşulacak.”

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“RAKAMLARI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAĞIZ”

Şu anki hükümetin çalışmaları ve ekonomi konularına da değinen Saner, ada ekonomilerinin bacasız sanayi ile varlıklarını sürdürebileceğini kaydederek, Turizm ve Eğitim başlıklarının önemine dikkat çekti.

Saner, bu sene üniversitelere 10 bin öğrencinin kayıt yaptıracağı sinyallerinin ortada olduğuna dikkat çekerken, turizmde de ciddi temasların olduğunu, ilgili Bakanın hava yolu şirketleri ile görüştüğünü kaydetti. “Turizmi sadece tarifeli seferlerle yaparsanız turizm yapamazsınız, charter seferler olmalı” diyen Saner, Turizm Bakanı’nın bu uçuşların nasıl destekleneceği konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu belirtti.

Saner, “UBP ekonomik olarak adanın kalkınmasına katkı sağlayacak üretim yapıyor. Bu sene turizmi kaybettik. 2020 ve 2021’de turizmdeki trendi, eğitimdeki sayının artışını görecekler. Rakamları şeffaf bir şekilde ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“BİZ GÖREVDE OLSAYDIK ERCAN BİTMİŞ OLURDU”

Ersan Saner konuşmasında Ulaştırma Bakanlığı yaptığı döneme de atıfta bulundu. “Bu süreçte özelleştirilecek olan Ercan Havalimanı, Telefon Dairesi, Gazimağusa Limanı, Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Petrolleri vardı” diyen Saner, bunların sadece ikisinin hayata geçtiğini dile getirdi.

Saner, Bakanlık döneminde en çok eleştiriyi Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan aldığını kaydederek şu ifadelere yer verdi; “O dönemde beni en çok eleştiren Sayın Serdar Denktaş’tı ve iktidara gelir gelmez sözleşmeyi fesh edeceğini söylüyordu. Başbakan Yardımcısı olduğunda ihaleyi iptal edemedi. Çalışma Bakanı olduğum dönemde de, kendisi de Maliye Bakanı’ydı ve gördü ki bütçe açıklarını Ercan’dan gelen para ile kapatıyor. Karşı olduğu projenin getirisi ile neler olduğunu kendi gördü. Biz görevde olsaydık Ercan bitmiş olurdu.”

(DOĞ/HÖ)

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