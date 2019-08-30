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Ubp Genel Sekreteri Saner 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutladı.

Ubp Genel Sekreteri Saner 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:48
Ubp Genel Sekreteri Saner 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutladı.

Saner 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türk Ulusunun Devlet kurma süreçlerinde, özgürlük ve egemenliğinin sağlanması ve korunmasında milletin hasletlerinin yanı sıra onun içinden çıkan Türk Ordusu’nun büyük önemi ve katkısı vardır.

Türk Ordusu, milleti ile bütünleşerek, onun hak ve menfaatlerini gözeterek, çağdaşlık ve demokrasi yolundan bir nebze bile ayrılmadan dün olduğu gibi bugün de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmadan Türk istiklal ve egemenliğinin en büyük güvencesidir.

Bundan 97 yıl önce, Başkomutanlık Meydan Muharebesinde kazanılan büyük zafer; yandı, yıkıldı, yok oldu zannedilen bir Ulusun; atalarına has yüksek inanç, birlik, dayanışma, vatanı için kendini feda etme ve özgür yaşama bilinci sayesinde neler başarılabileceğinin en açık, en görkemli kanıtıdır.”

UBP Genel Sekreteri Saner, Kıbrıs Türk halkının da Türk Ulusunun kederlerini hep kederi, sevinçlerinin, sevinci, gurur günlerinin gururları, bayramlarının bayramları, zaferlerinin ise zaferleri kabul ettiğini belirterek, “Türk Kurtuluş savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusuna ulaşırken bizim yegane örneğimiz olmuştur” dedi.

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Saner, bugün Kıbrıs’ta;“kökü geçmişin acılarına, Rum-Yunan ikilisinin Ada’yı Yunanistan’a bağlama emellerine dayalı gerçekler”olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“1960 yılında kurulan ortaklık Devleti Rumlar tarafından yıkılmış, bir arada yaşama olayı Rum hayalleri dolayısı ile sona ermiştir.

Kıbrıs’ta artık güneş her gün iki halkın, iki kültürün, iki dinin ve sınırları belli iki egemen devletin üzerine doğmaktadır. Adada barış vardır ve bu barışı adada kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında garantörlük hakkını kullanarak sağlamıştır.Adada eksik olan bir anlaşmadır ve

Rum tarafı eğer yaşayabilir bir antlaşma istiyorsa bu gerçekleri idrak etmek durumundadır.

Bu inanç ve kararlılıkla Ulusal Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın ve yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”

(EMR/ ŞEB)

 

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