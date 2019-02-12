Ubp Genel Başkanı Tatar Paşaköy’deydi…

“HALK UBP’Yİ HÜKÜMETİN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYOR”



Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahının Türkiye’den elektrik gelmesi, büyük yatırımlar yapılmasıyla artabileceğini kaydederek, “İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor” dedi.

İktidara gelmeleri halinde ülke ekonomisinin ileri gitmesi için yoğun çaba harcayacaklarını kaydeden Tatar, “Bu ülkenin potansiyeli vardır. Yeter ki daha iyi idare edilsin, kaynaklar doğru kullanılsın, Türkiye ile işbirliği içinde projeler uygulamaya konulsun” şeklinde konuştu.

Partiden verilen bilgiye göre, Tatar, dün akşam bazı milletvekilleri ve Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’la birlikte Paşaköy’ü ziyaret etti.

Tatar, konuşmasında hükümeti eleştirerek, UBP’nin hedeflerinden söz etti.

Hükümeti, yapması gerekenleri yapmamakla suçlayan Tatar, vicdani retle gündem değiştirildiğini ve oy alma uğruna bölücülük yapıldığını savundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Asıl gündemi ekonomi olması gereken hükümet Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü bile imzalayamadı” dedi.

Ceza Yasası’nda kürtaj sınırıyla ilgili yapılacak değişikliği de eleştiren Tatar, bu düzenlemenin aciliyeti olmadığını söyledi; “Onca çıkarılması gereken yasa varken bu yasanın gündeme getirilmesi olacak şey değil. Madem ki yapamıyorlar gitmelidirler” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümetin Kıbrıs gibi çok önemli bir konuda paramparça olduğunu iddia etti.

Tatar, UBP’nin Kıbrıs konusundaki görüşünü, “federasyon olamaz”, “iki halkın iki ayrı devlet çatısı altında kalarak işbirliği yapmalarını sağlayacak bir çözüm şekli masaya gelmeli” diye aktararak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının da bu politikayı destekler nitelikte olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın koalisyonun diğer ortaklarıyla bağlantısı olduğunu da savunan Tatar, “Rumun tüm söylediklerine rağmen hala federasyon peşinde sürüklenmemizi savunuyorlar” ifadelerini kullandı.

UBP olarak iktidara gelmeleri halinde, ülke ekonomisinin ileri gitmesi için yoğun bir çaba içine gireceklerini söyleyen Genel Başkan Tatar şunları kaydetti:

“Bu ülkenin potansiyeli vardır. Yeter ki daha iyi idare edilsin, kaynaklar doğru kullanılsın, Türkiye ile işbirliği içinde projeler uygulamaya konulsun. ‘Suyu Türkiye’den getirdik, elektriği de getireceğiz’ diyorlar, tıs yok. Su projesi tamamlanmalı, Türkiye’den elektrik gelmeli, büyük yatırımları yapmalıyız ki ülkede refah artsın. İşte bu nedenlerle UBP iktidarda olmalıdır. İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor.”

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