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Ubp Genel Başkanı Tatar Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti

TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENLİĞİ, EŞİTLİĞİ VE EGEMENLİĞİNİN ASLA RİSKE ATILAMAYACAĞINI VURGULADI

Ubp Genel Başkanı Tatar Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti

TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENLİĞİ, EŞİTLİĞİ VE EGEMENLİĞİNİN ASLA RİSKE ATILAMAYACAĞINI VURGULADI

22 Mart 2019 Cuma 17:14
Ubp Genel Başkanı Tatar Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti


TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENLİĞİ, EŞİTLİĞİ VE EGEMENLİĞİNİN ASLA RİSKE ATILAMAYACAĞINI VURGULADI
Lefkoşa, 22 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, eşitliği ve egemenliğinin asla riske atılamayacağını vurguladı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, bu sabah Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul ederek görüştü.
Görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye ve kendilerinin artık, Rumların tutumu nedeniyle bir federasyon kurulamayacağı, iki devletli çözüm modelinin de masaya gelmesi konusunda birleştiklerine işaret etti.
Tatar şöyle devam etti:
“Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra bir kez daha alternatif çözümlerin de masada olmasını istediklerini, garantörlükten vazgeçilmeyeceğini, Türk tarafının da hidrokarbon aramaya devam edeceğini ifade etmiştir. Biz bu görüşlerle tamamen hem fikiriz. KKTC’nin yönünün artık bu olmasını istiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı hala federasyondan başka bir şey konuşmak istemiyor. Ulusal Birlik Partisi doğru çözümler ortaya koyan, halkını, Devleti düşünen bir parti olarak gerçekleri söylemeye ve savunma devam edecektir. UBP, bu doğru yolda ilerleyen herkesle işbirliği ve güç birliğine de hazırdır.”
Tatar, hedeflerinin güçlü bir ekonomik yapı ile Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesini yükseltmek ve Devleti sonsuza dek yaşatmak olduğunu vurguladı.
(AK/HA)

 

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