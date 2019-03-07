Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Kadınlar Günü  ziyaretleri

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ersin Tatar bu sabah Güzelyurt’ta narenciye işleme tesislerini ziyaret ederek burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ersin Tatar daha sonra, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Tatar, yaptığı açıklamada “ kadının toplumun en önemli unsuru olduğunu, kadının emeği, sevgisi, olumlu katkıları ile Kıbrıs Türk halkı’nın daha iyiye gideceğine yürekten inandığını” belirtti.

Tatar’a ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da eşlik etti.

(YIL)



