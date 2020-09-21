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Ubp Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

“DEVRALDIĞIMIZ MİLLİ DAVAYI ONURLA SAVUNUYORUZ”

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:03
Ubp Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti
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“DEVRALDIĞIMIZ MİLLİ DAVAYI ONURLA SAVUNUYORUZ”

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar  fırsat buldukça ziyaret etmekten onur duyduğu Sönmezliler Ocağı’nda bir kez daha samimi duygularla karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Sönmezliler Ocağı ile aynı milli hassasiyetleri paylaşmakta olduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içerisinde olacağı  yeni bir gelecek istediklerini vurguladı.

KKTC’nin varlığından rahatsız olanlara inat devletin yaşaması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğine vurgu yaptı.

Tatar konuşmasında “Anavatan Türkiye’nin bölgede verdiği mücadele bizim de mücadelemizdir” dedi.

Başbakan Tatar, “ Dr. Küçük’ten, Denktaş’tan, Eroğlu’ndan aldığımız milli varoluş davamızı sürdürmek bizim için bir onur meselesidir. Bu davayı, hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda başarıyla sonuçlandırmak bizlerin görevidir” ifadelerini kullandı.
(HUR/YIL)
 

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