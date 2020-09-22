Ubp Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Tatar Güzelyurt\'ta İncelemelerde Bulundu

TATAR: “GÜZELYURT'U VERMEYİZ”
Lefkoşa, 22 Eylül 20 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, bugün Güzelyurt'u ziyaret etti.
UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kampüsü'nde eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
"Güzelyurt'un kalkınması, KKTC'nin kalkınmasıdır" diyen Tatar, Güzelyurt'un su kaynaklarının artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Güzelyurt için bu seçimde de çeşitli yorumlar yapıldığına işaret eden Tatar, “Birileri her fırsatta Güzelyurt’ vermek istiyor. Biz Güzelyurt’u vermeyiz. Güzelyurt tartışması bitmiştir. Birlikte inşa edeceğimiz güçlü, güven içinde yeni geleceğimizde, Güzelyurt en güzel değeri bulacaktır" ifadelerini kullandı.
(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI