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Ubp Gazimağusa Milletvekili Akpa Heyet Başkanı Saner Ve Ctp Güzelyurt Milletvekili Candan Akpa\'ya Katıldı

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ( AKPA)\'ya katıldı.

Ubp Gazimağusa Milletvekili Akpa Heyet Başkanı Saner Ve Ctp Güzelyurt Milletvekili Candan Akpa\'ya Katıldı

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ( AKPA)\'ya katıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 12:17
Ubp Gazimağusa Milletvekili Akpa Heyet Başkanı Saner Ve Ctp Güzelyurt Milletvekili Candan Akpa\'ya Katıldı

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ( AKPA)'ya katıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurul ve komite toplantıları 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirildi.

Meclis heyeti, Genel Kurul toplantıları çerçevesinde AKPA bünyesindeki; Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi; Hukuk ve Insan Hakları Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi; Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi; Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi çalışmalarına katıldı.

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Hamza Ersan Saner, Avrupa Muhafazakar Grubu, Armağan Candan ise Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu'nun toplantılarına katıldı.

Saner ve Candan Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra Avrupa Konseyi'nin 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama törenlerinde de Cumhuriyet Meclisi'ni temsil etti.

Genel Kurul çalışmaları sırasında heyete KKTC  Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Vechi ve İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu eşlik etti.

(AK/ŞEB)                                            FOTOĞRAFLI

 

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