Ubp’den Bayramlaşma Programı

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Ulusal Birlik Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenleyecek.
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı UBP bayramlaşma programı şöyle:
11 Ağustos Pazar (Bayramın Birinci Günü)
Saat 10.00: Lefkoşa – ( Yer: Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez Binası)
Saat 12.00: Güzelyurt ilçe
12 Ağustos Pazartesi: (Bayramın İkinci Günü)
Saat 10.00 : Gazimağusa ilçe
Saat 12.00: İskele ilçe
Saat 14.00: Girne ilçe
(HA)