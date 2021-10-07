UBP'ye Genç Vizyon

Ulusal Birlik Partisi parti meclisine güçlü bir isim daha aday oldu. Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün döneminde Gençlik Kolları başkanı olarak başarılı bir siyasi geçmişe sahip Yunus Cahan bundan sonra siyasi kariyerine Parti Meclisi üyesi olarak devam etmek için Lefkoşa Bölgesinden aday oldu.

Gençlik Kolları Başkanlığı sonrası ticari faaliyetlerine ağırlık veren Yunus Cahan özellikle kargo ve lojistik sektöründe piyasanın önemli aktörlerinden birisi olarak sektörde söz sahibi oldu. Geçmişteki siyasi başarılarının arkasından ticari başarılarıyla gündemdeki yerini koruyan Yunus Cahan'ın Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyeliğine aday olması başta gençler olmak üzere UBP'liler çok sevindi.