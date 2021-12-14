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UBP ve YDP aday sıralama çalışmalarına devam ediyor

23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimine doğru… Yüksek Seçim Kurulu’nun, 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi Takvimi’ne göre bugün, siyasi partilerin adaylarını saptamasının son günü... UBP ve YDP’de aday sıralama çalışmaları devam ediyor

14 Aralık 2021 Salı 14:00
UBP ve YDP aday sıralama çalışmalarına devam ediyor

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden CTP, TDP, HP ve DP adaylarını belirlerken, UBP ve YDP kontenjanlarla birlikte aday sıralama çalışmalarına devam ediyor. İki partinin gün içinde adaylarını açıklaması bekleniyor.

23 Ocak erken genel seçimi için adaylık başvuruları Cuma günü yapılacak. Adaylar Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek.

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Seçim takvimine göre 19 Aralık Pazar günü Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü.

Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve 27 Aralık’ta YSK tarafından ilan edilecek.

Seçim propagandası ise 28 Aralık’ta başlayacak.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 15:10
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