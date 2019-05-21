UBP ve HP heyetleri bir araya geldi

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyetlerin toplantısı saat 11.45 sıralarında başladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hazırladıkları uyum protokolü üzerinde çalışacaklarını ve uzlaşı sağlanması halinde bu akşam toplanacak parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Diyalog süreci belli bir şekillenmeye doğru ilerliyor. Henüz sonuçlanmakla birlikte geriye kalan noktalarda bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum” dedi.