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UBP Türkmenköy örgüt başkanı KKTC'de bir ilk yaşattı

24 Eylül 2021 Cuma 20:26
UBP Türkmenköy örgüt başkanı KKTC'de bir ilk yaşattı

UBP TÜRKMENKÖY ÖRGÜT BAŞKANI KKTC'DE BİR İLK YAŞATTI

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UBP'de kurultay öncesi köy örgüt seçimlerini yapmaya devam ederken geçtiğimiz akşam Türkmenköy'de yapılan örgüt başkanlığı seçiminde bir ilk yaşanadı 90 üyenin bulunduğu köyde mevcut örgüt başkanı Ahmet Batıhan ile İrfan Aktunçlar arasında seçim yapıldı.

Ama mevcut başkan Batıhan bir iki oyla kazanacaksam kazanmayım deyip kendi ve oğlu oy kullanmadı. Ve yapılan seçim sonunda Ahmet Batıhan 49 oy alırken rakibi İrfan Aktunçlar 30 oy alırken 10 oyda boş çıktı.

Ve KKTC'de seçim sonrası bir ilk yaşanırken açıklama yapan Örgüt Başkanı Ahmet Batıhan tüm müdahalelere rağmen seçimi kazandığını bundan sonra yine hizmet için partimde çalışmaya devam edeceğim oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim amaç UBP'yi yine iktidar yapmaktır dedi.

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Son Güncelleme: 24.09.2021 21:24
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