UBP Türkmenköy örgüt başkanı KKTC'de bir ilk yaşattı

UBP TÜRKMENKÖY ÖRGÜT BAŞKANI KKTC'DE BİR İLK YAŞATTI
Ama mevcut başkan Batıhan bir iki oyla kazanacaksam kazanmayım deyip kendi ve oğlu oy kullanmadı. Ve yapılan seçim sonunda Ahmet Batıhan 49 oy alırken rakibi İrfan Aktunçlar 30 oy alırken 10 oyda boş çıktı.
Ve KKTC'de seçim sonrası bir ilk yaşanırken açıklama yapan Örgüt Başkanı Ahmet Batıhan tüm müdahalelere rağmen seçimi kazandığını bundan sonra yine hizmet için partimde çalışmaya devam edeceğim oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim amaç UBP'yi yine iktidar yapmaktır dedi.