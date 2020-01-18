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UBP "Tatar " dedi

Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı parti Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar oldu.

UBP "Tatar " dedi

Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı parti Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar oldu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 15:33
UBP "Tatar " dedi

UBP Merkez Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bugün belirledi.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından, parti meclisi toplanarak oy birliğiyle Başbakan  Ersin Tatar’ı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday seçti..

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Tatar  adaylığının açıklanmasının ardından merkez binasında partililere seslendi.

Tatar kendisine destek verenlere teşekkür ederek,“bu yolculuğa hepiniz adına çıkmış bulunuyorum hayırlara vesile olsun” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir demokrasi yarışı olacağını , KKTC’nin gür sesini duyurmak için aday olduğunu belirtti..

“Bu başarıya imza atacağıma inanıyorum” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’in yegane teminatının KKTC olduğunu Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarının korunması, refah ve huzuru için çalışacağını, müzakere masasında da Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve adaya 1974’te barış geldiğini her fırsatta vurgulayacağını söyledi..

“Yeni bir vizyon, yeni bir gelecek ve yeni bir anlayış için bu yola çıkıyoruz..Kazanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
Ubp Cumhurbaşkanı AdayıErsin Tatar
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