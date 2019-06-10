UBP tabanı Kemal Deniz Dana’yı istiyor

Ergün YAHAT

Kemal Deniz Dana 2016 - 2018 döneminde Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptı, sağlık için devrim sayılabilecek genel sağlık sigortası ile çalışmaları ve TC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tamamlamak üzeri iken hükümetin değişmesiyle yarım bu projesi yarım kalmıştı.

Son derece önemli olan bu projenin tamamlanması için Kemal Deniz Dana'ya görev verilmesi, ayrıca sağlık çalışanları tarafından da kabül gören bir bürokrat olduğu yönünde parti tabanın isteği bu yönde.