10 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
UBP tabanı Kemal Deniz Dana’yı istiyor
Ergün YAHAT
UBP-HP Koalisyon hükümütenin güven oyu almasından sonra gözler Bürokratların atamalarına gelirken özellikle Sağlık Bakanlığı müşteşarlığı için ismi geçen Kemal Deniz Dana ile Mustafa Akçaba'nın isimleri gündemde, iki müşteşarında müşavir olmasından dolayı ikisininde tekrardan müşteşarlık istemesi üzerine , Kıbrıs Manşet partililer arasında yaptığı bir araştırmada büyük çoğunluğu parti tabanının özellikle sağlık alanında çalışan partililer Kemal Deniz Dana'yı tekrardan Sağlık Bakanlığı müşteşarı olarak görmek istiyor.
Kemal Deniz Dana 2016 - 2018 döneminde Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptı, sağlık için devrim sayılabilecek genel sağlık sigortası ile çalışmaları ve TC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tamamlamak üzeri iken hükümetin değişmesiyle yarım bu projesi yarım kalmıştı.
Son derece önemli olan bu projenin tamamlanması için Kemal Deniz Dana'ya görev verilmesi, ayrıca sağlık çalışanları tarafından da kabül gören bir bürokrat olduğu yönünde parti tabanın isteği bu yönde.