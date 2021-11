UBP PM Sucuoğlu'na erken seçim için yetki verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılması için görüşme yapma konusunda yetki alduğını belirtti.

Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisinin karma oyun kalkması önerisini de oybirliğiyle onayladığını ifade ederek, bu kararın yeni seçilen parti meclisinin de aldığı ilk karar olduğunu söyledi.

UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Sucuoğlu, parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldığını, bu çerçevede yarın akşam üzeri veya cuma günü, Cumhurbaşkanı ile de yapacağı istişarelerin ardından Bakanlar Kurulunu sunacağını söyledi.

“Nisap sorunu yaşamayacağız, zaten yaşayacak olsak hükümeti kurmayız” diyen Sucuoğlu, hükümet modelinin “8+2” şeklinde olacağını kaydetti.

Parti meclisi ve meclis grubuna bugün hükümet çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini, oy birliğinde, erken seçim hükümeti ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim için parti meclisinin yetki verdiğini ifade eden Sucuoğlu, ilk toplantının olumlu ve güzel bir şekilde geçtiğini, bundan sonra da toplantıların ayda bir mutlaka yapılacağını söyledi.

KARMA OYUN KALKMASI ÖNERİSİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda “karma oyun kalkması” önerisi geldiğini ve bunun oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Sucuoğlu, bu öneriyi Mecliste gündeme getireceklerini ve kabul edilmesi halinde yasal şekle çevireceklerini kaydetti.

Bunun oy saymada YSK’yı rahatlatacağına ve sonuçların daha erken açıklanmasını sağlayacağına inanç belirten Sucuoğlu, soru üzerine YDP’nin hükümette olmayacağını ama dışardan destek sözü verdiğini söyledi.

“Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna “Bakacağız” diye yanıt veren Sucuoğlu, “Nisap sorunu olur mu?” sorusuna ise “Nisap sorunu yaşamayacağız, öyle bir sıkıntı olsa hükümeti kurmayız” diye cevap verdi.

18.00 - “UBP’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR. ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR DÖNEM”

Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sucuoğlu, “Uzun süren sıkıntılı sürecin ardından partimiz kurultayını neticelendirdi. Parti Meclisimiz belirlendi. Bazı itirazlar var, onlar da değerlendirecek” dedi.

Kurultay sürecinde gösterilen olgun tavır ve birlik – beraberlik için üyelere teşekkürlerini sunan Sucuoğlu, “Yeni bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışında bir dönem olacak. Radikal olmamız nedeniyle kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN VİCDANINI RAHATSIZ ETMEYECEK YENİ BİR TÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ”

UBP’nin, disiplin ve otoritenin hakim olacağı ama kırıcı olmayacağı bir sürece girdiğini söyleyen Sucuoğlu, “Partimizin önünü açmak adına, hükümeti kurduktan hemen sonra oluşturacağımız bir ekiple, çok hızlı bir şekilde tüzüğümüzü güncelleyeceğiz, eksiğini tamamlayıp fazlasını geri çekeceğiz. Kimsenin vicdanının rahatsız olmayacağı yeni bir tüzük hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜTSEL YAPIYA ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM VRECEĞİZ ÇÜNKÜ UBP, ÖRGÜTLER VARSA VARDIR”

Örgütsel yapıya çok daha fazla önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, “UBP, örgütleri varsa vardır. UBP, tabanı varsa vardır. UBP, siz varsanız vardır” diyerek, “Örgütsel yapıya her türlü katkıyı sağlayacağız. Örgüt başkanlarının daha da değer kazanacağı bir süreç yaşayacağız” dedi.

“PM MUHAKKAK AYDA BİR KEZ TOPLANACAK”

Parti Meclisi’nin muhakkak ayda bir kez toplanacağını ifade eden Sucuoğlu, “Bu sözde değil, özde olacak. Herkese uygun bir günde toplantımızı yapıp dertleşeceğiz, elden gelen katkıyı yaratacağız” ifadelerini kullandı.

“UBP HER SALLANDIĞINDA ÜLKE SALLANIYOR”

“UBP her sallandığında ülke sallanıyor. Biz sağlam duracağız ki ülke sallanmasın” diyen Sucuoğlu, “En büyük hedefimiz, önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidardır” şeklinde konuştu.