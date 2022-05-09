UBP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Uzun Tatar kurşun döktürmeli

UBP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ GÜRSEL UZUN TATAR KURŞUN DÖKTÜRMELİ

Ergün YAHAT

UBP Parti meclisi üyesi Gürsel Uzun partinin bu durumlara düşmesinin tek kişinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu idda etti ve sitemini sosyal medya hesabından paylaştı işte o paylaşım.

Tatar’a Kurşun Döktürmeli...

Cumhurbaşkanının kararsızlıkları, korkukarı ve insiyatif alamaması yüzünden bu günleri Yaşamaktayız... Karsızlıklarının bir çaresi çözümü yok, amma Korkusunu çıkarmak, yenmek İçin kurşun döktürmeyi önerebiliriz... Bakanı Görevden alamadığı İçin değil, Hükümeti almak işine geliyordu onu yaptı.. Yani Bu Kaosun esas sorumlusudur... Peki bu kendi kararı mı, sanmıyorum amma rahat durduğunu da düşünmüyorum.... Bu elinde değil duramaz çünkü... Şimdi olduğu gibi... UBP içinde 24 Vekilin 23’ü Bakanlık beklerken, şimdi de 24 Vekilin 22’sinin Başbakanlık Beklentisi içine girerse yine sorumlusu kendisi olacaktır... Neticede Anayasamıza göre de hepsinin yasal Hakkı... Kim Başbakan olmak istemez ki, Hem de terlemeden... Ancak Tatarın bu kararsızlık ve belirsizliği Başbakanlık piyasasında ciddi bir rekabetin oluşmasını tetiklemiştir... Başbakan adayları Çeşitli kabine modelleri oluşturmuş, ancak bu işi Gurubun halletmesine bırakılması durumunda 8 Bakanlığı 22 Vekile dağıtabilen bu yarışın galibi olacaktır... Tabi ki Yerlerse... Yerler, yerler sonrada bana söz verdin de yapmadın derler... Adamı kasmışsın Gurvada, söz vermeyip de ne verecekti yani... Neyse... Gelmiş olduğumuz bu yanlış noktadan sonra verilebilecek her kararın da yanlış olacağı Gerçeği ortadadır... İki Yanlışın da bir doğru olmayacağı da başka bir gerçek... Bu yanlışların gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı Anayasanın kendine verdiği yetkiyi kullanmaktan korkması gerçekten düşündürücüdür... Ne demiş Mevlana... Tut ki Ali’den Miras kalmış sana zülfikâr, Sende Ali’nin yüreği olmazsa Zülfikâr neye yarar... Senaryo belli olmasına rağmen Cumhurbaşkanının bu kararsızlığı yüzünden bir de kabak gibi UBP bölünürse hiç şaşırmayın... Bir yerde duramayan Tatar, Burda Duruyorsa, uzlaşıyı değil, sevabını kendine, günahı başkasının boynuna asabileceği başka bir yanlışın peşinde... Peki Nasıl bir vekil arıyor... Doğru yönetecek veya Yanlış yönetecek olması hiç amma hiç önemli değil, hatta kötü yönetmesi avantaj sayılacağı gelescekte de Cumhurbaşkanı adayı olamayacak bir Başbakan adayı... Ancak unuttuğu bir şey vardır, Korkunun ecele faydası olmadığını....