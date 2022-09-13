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UBP Parti Meclisi toplantısı başladı

13 Eylül 2022 Salı 18:15
UBP Parti Meclisi toplantısı başladı

UBP yetkili organları "yerel seçimlerde aday belirleme" gündemiyle toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.

UBP Lefkoşa Sarayönü binasında yapılan genişletilmiş MYK (Merkez Yönetim Kurulu) toplantısının tamamlanmasının ardından, saat 17.45 itibarıyla Parti Meclisi toplandı.

Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, MYK toplantısı ardından TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Parti Meclisi'nde yerel seçime yönelik yöntem belirleme ve aday belirleme sürecinde yetkilendirme kararlarının alınacağını kaydetti.

PM toplantısı ardından açıklama yapılacak.

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Son Güncelleme: 13.09.2022 21:07
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