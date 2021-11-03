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UBP Parti Meclisi toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 19:30
UBP Parti Meclisi toplandı

YDÜ Kütüphanesi Salonunda yer alan UBP Parti Meclisi toplantısı, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez yapılıyor. 

UBP Parti Meclisi, UBP 22. Olağan Kurultayı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. 

Toplantıda genel değerlendirme yapılacak ve hükümet kurma çalışmaları ele alınacak. 

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu toplantıda parti meclisine çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

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Sucuoğlu, UBP’nin olağan kurultayını yaptığını ve seçimlerin sonuçlandığını söyledi. Bir kaç itiraz olduğunu ve bunların değerlendirileceğini ifade eden Sucuoğlu, Kurultayda gösterilen olgun tavır, anlayış ve birlik beraberliğe teşekkür etti ve “yeni bir dönem başlıyor” dedi. 

Sucuoğlu, alışılmış dışında radikal kararlarla adımlar atacaklarını, kangreni merhemle tedavi etmeyip kesip atacaklarını söyledi. 

Partide disiplin ve otoritenin hakim olacağını ifade eden Sucuoğlu, hükümet oluşumu sonrası 4-5 ay içinde parti tüzüğünün güncelleneceğini, partiye yakışır herkese eşit yaklaşan, partinin önünü açacak bir tüzük hazırlanacağını ve tüzük kurultayına gidileceğini kaydetti.

Örgütsel yapıya da çok ciddi önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, tabanın önemine vurgu yaptı, örgütsel yapıya ağırlık verilerek, daha da güçlendirileceklerini ve örgüt başkanlarının ağırlığını artıracaklarını dile getirdi. 

“Biz sağlam duracağız ki ülke de sağlam durabilsin” diyen Sucuoğlu, yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini, hedefin erken genel seçimde tek başına iktidara gelmek sonra da yerel seçimlerde başarılı olmak olduğunu söyledi. 

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Son Güncelleme: 03.11.2021 19:49
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