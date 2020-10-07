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UBP Parti Meclisi toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:22
UBP Parti Meclisi toplandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.

Lefkoşa'da Elysium salonunda saat 17.00 civarında başlayan toplantıda son siyasi gelişmeler değerlendiriliyor. 

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve "Kritik bir dönemeçteyiz. Hükümet krizi olabilir. Süreci değerlendireceğiz" dedi. Tatar, seçim günü için de koordinasyon çalışması yapacaklarını söyledi.

Toplantının sonunda açıklama yapılması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 17:47
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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