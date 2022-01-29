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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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UBP Parti Meclisi, Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışması için yetki verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma çalışmaları için yetki verdi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 21:30
UBP Parti Meclisi, Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışması için yetki verdi

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim sonuçlarını ve seçim sonrası süreci değerlendirdiklerini kaydederek, verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Parti Meclisi’nden hükümet kurma çalışmaları için yetki aldığını belirten Sucuoğlu, hükümeti kurmak için Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin seçim öncesi ve seçim sonrası olgun, homojen ve kırılgan olmayan bir yapıyı başardığını kaydeden Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte de UBP’nin bir bütün ve tek yumruk olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

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Sucuoğlu, “Meclisin çalıştığı son dönemde karma oyun kaldırılması yönünde oy birliği ile karar almıştık ama sayımız yetmediği için bunu başaramadık. Şu anda görebildiğim kadarı ile bu seçimlerde de bayağı bir ders alan arkadaşlarımız oldu. Dolayısı ile karma oyun kaldırılması büyük bir ihtimalle Meclis açıldıktan sonra ilk birkaç yasal değişiklikten biri olacaktır ve bu karma oy olayını bu şekilde bitirmiş olacağız” dedi.

Hükümetin kurulması anlamında gayrı resmi temaslar yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, toplantıda bu temaslarla ilgili bilgi verdiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte de belli bir noktaya geldikten sonra yine Parti Meclisi’ni bilgilendireceklerini söyledi.

UBP başkanlığında 5 yıl sürecek bir hükümet kurmak için çalıştıklarını da söyleyen Sucuoğlu, “Pazartesi itibarı ile tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah yemin törenine kadar ve görevlendirme gününe kadar hükümet anlamında belli bir aşamaya geleceğiz ve görevlendirme aldıktan sonra çok vakit harcamadan hükümetimizi kurmuş olacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 30.01.2022 01:26
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