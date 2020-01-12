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UBP Parti Meclisi, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 18 Ocak’ta toplanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin, 18 Ocak Cumartesi günü, UBP’nin Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplanacağı açıklandı.

UBP Parti Meclisi, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 18 Ocak’ta toplanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin, 18 Ocak Cumartesi günü, UBP’nin Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplanacağı açıklandı.

12 Ocak 2020 Pazar 10:44
UBP Parti Meclisi, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 18 Ocak’ta toplanacak

UBP Genel Sekreterliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Ulusal Birlik Partisi, kökleri tarihin derinliklerinde olan Kıbrıs Türk Halkı’nın özü, sözü, merkezde, demokratik bir kitle partisidir. Milletimizin, KKTC Devleti ile Halkımızın hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi, huzur ve güvenliğimizin sağlanması, halkımızın refahının artırılması, Kıbrıs konusunun halkımızın istediği sonuca ulaştırılması UBP için esastır.

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UBP’nin kararları tarihsel deneyimlerimizin ışığında, halkımızın sesine kulak verilerek, parti tabanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda yetkili kurullarımızca alınır. UBP Tüzüğü, partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama görevini Parti Meclisimize vermiştir.
UBP Parti Meclisi, bu bağlamdaki görevini yapmak üzere 18 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 14.00’te toplantıya çağrılmıştır. Toplantı, partimizin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki tarihi merkez binamızda gerçekleştirilecektir.”
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:58
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