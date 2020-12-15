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UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi kurultay tarihi belirlemek için toplandı. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı Elysium Park'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı gecikmeli başladı.

15 Aralık 2020 Salı 16:00
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
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Toplantının başında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın UBP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması sonrasında görevi Genel Sekreter Ersan Saner vekaleten yürütüyordu.

Son kurultayda Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy ikinci tura kalmıştı. Ancak ikinci tur seçiminde her iki aday da çekilmiş ve kurultayda başkan seçilememişti. 

Başkanlığı vekaleten yürüten Genel Sekreter Ersan Saner de Başbakan olunca Başkanlık boşta kaldı..

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Faiz Sucuoğlu da Başkanlık için adaylığını açıklamış ancak Saner'in hükümeti kurmayı başarması durumunda aday olmayacağını kaydetmişti.

Parti Meclisi'nde tüm bu tartışmaların yapılması ve bir kurultay tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Parti Meclisi toplantısı sonrasında Ersan Saner'in bir açıklama yapması bekleniyor 

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Anahtar Kelimeler:
UBP Parti MeclisiUBP Kurultay Tarihi
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