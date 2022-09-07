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UBP olağanüstü kurultayı Pazar günü yapılacak

07 Eylül 2022 Çarşamba 20:45
UBP olağanüstü kurultayı Pazar günü yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olağanüstü kurultayı Pazar günü 10.00’da yapılacak.

UBP Parti Meclisi toplantısının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrası başlayan olağanüstü kurultay süreci hakkında bilgi verdi.

İstifa sonrası parti organlarını toplayıp kısa süre içinde olağanüstü kurultayı yapma kararı aldıklarını dile getiren Hasipoğlu, istifa metininde de belirttiği gibi iki başlılığa son vermek için olağanüstü kurultayı bir an önce yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Bu çerçevede Pazar saat 10.00’da olağanüstü kurultayı yapacaklarını ifade eden Hasipoğlu, bu kararın parti meclisinden oybirliğiyle çıktığını söyledi.

-Başbakan Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, 23 Ocak seçimlerinden sonra yaşanan süreçlere işaret ederek, halkın refahı için çalıştıklarını ve yaz süresince komitelerle Meclis’in çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Faiz Sucuoğlu’nun ani bir kararla istifa ettiğine işaret eden Üstel, bunun üzerine parti yetkili organlarının toplantıya çağırıldığını belirtti.

Bugün 3’ten bu yana yapılan değerlendirmeler sonucu, birlik ve beraberlik içinde kurultaya gitme kararı aldıklarını söyleyen Üstel, “Sucuoğlu’na kararından dolayı teşekküre ederim. Yarın ameliyat olacak, kendisine ve ailesine geçmiş olsun derim” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultayın Pazar yapılacağını tekrarlayan Üstel, ülkenin zor günlerden geçtiğini kaydetti. Yerel seçimlere hazırlanmak adına parti bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayan Üstel hem genel başkan hem de başbakan görevini üstleneceğini, parti yetkili organlarıyla birlikte canla başla çalışacaklarını dile getirdi. Ülkede yaşanan sıkıntıları aşmak için tedbirler alacaklarını ve yerel seçimleri süratle yapmak için çalışacaklarını ifade eden Üstel, parti yetkili organlarına hızlı karar aldıkları için teşekkür etti.

Yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören yasa hakkında çıkan kararının sorulduğu Üstel, “Anaysa Mahkemesi gerekçeli kararını iletmedi. Bunu aldıktan sonra parti yetkili organlarında değerlendireceğiz” dedi.

Bu süreçte belediyelerin çalışmalarını sürdürmesi konusundaki bir soru üzerine ise Üstel halkın ve belediye çalışanlarının rahat olmalarını istedi ve “Gerekli tedbirleri alacağız, kimse mağdur olmayacak” dedi.

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Son Güncelleme: 07.09.2022 23:42
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