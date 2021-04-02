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UBP MYK toplantısının ardından  açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurul bugün Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında koronavirüs salgını nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi

02 Nisan 2021 Cuma 22:45
UBP MYK toplantısının ardından  açıklama
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurul bugün Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında koronavirüs salgını nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi

Toplantıda Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner, kovid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili olarak bilgi verdi. 

Toplantıda, Başbakan’ın Karpaz, Girne dağ yolu, Lefkoşa çevre yolu, Lefke yolu, yeni Ercan havalimanı inşası, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, yeni Girne hastanesi, tamamlanması için atılan somut adımlar, ekonomik sıkıntıların aşılması için olanaklar ölçüsünde vatandaşa ve sektörlere sağlanan destekler konusunda söylediklerinin önemine işaret edildi ve bu çabaların sonuca ulaşması için Başbakan ve hükümete tam destek belirtildi.

UBP Merkez Yönetim Kurulu, hükümetin Türkiye’den aşı temin edilmesiyle birlikte ortaya koyduğu aşılama çabasının kovid-19 salgınından kurtulmak ve ekonominin sıkıntılarının aşılması için çok değerli olduğunu da kaydetti.  Ayrıca, aşılanma tamamlanana kadar alınan kararlara uyulması ile sıkı denetim yapılmasının öneminin sürekli gündemde tutulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplantıda, Kıbrıs’ta ancak 2 bağımsız Devlet gerçeği dikkate alınarak taraflar arasında bir anlaşma sağlanabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin Kıbrıs ve kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları tutum ve açıklamalara tam destek ifade edildi.

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Açıklama şöyle devam etti:

“MYK, yapılan değerlendirmeler sonucu UBP Genel Sekreterliği seçiminin 10 Nisan’da toplanacak Parti Meclisi’nde yapılmasını öneren Genel Başkan’a onay verirken Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erken seçimi konularının yaşanması olası gelişmeler ışığında değerlendirilmesinin gelecek toplantıda yeniden gündeme alınmasını benimsedi.

Parti Genel Sekreterliği için aday olacakların seçim saatinden 48 saat öncesine kadar Parti Genel Başkanlığı’na başvurmaları gerektiği de MYK’da karara bağlandı.

Genel Sekreterlik seçiminin kesin yer ve saati ile koronavirüs salgını gereği yapılacak düzenlemeler salon saptanması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Partiye üyelik konusu da MYK tarafından ele alındı ve örgütler, ilçe başkanlıkları ile Genel Başkanlığa yapılan başvurular sonuçlandırıldı.

Buna göre, MYK, 1254 kişinin yeni üyeler olarak yazılmalarını ilgili üyelik komitesinin söz konusu kişilerin başvurularının yasa ve tüzüklere uygun olup olmadığına dair son kontrollerini yapması ve gelecek hafta içinde bunu tamamlaması kaydıyla onayladı.”

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Son Güncelleme: 03.04.2021 01:53
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