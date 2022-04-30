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UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR
Lefkoşa, 30 Nisan 22 (TAK): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere  saat 11.00’de toplanacak. 
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP MYK’nın bugün Sarayönü’nde bulunan parti binasında saat 11.00’de yapacağı toplantıda, dün gece yaşanan son gelişmelerin değerlendirilerek kararlar alınacağını belirtti. 

Hasipoğlu, hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı’na iadesinin de görüşülecek konular arasında yer aldığını belirtti. 

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin bugün güvenoyu gündemiyle gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü toplantısının da yapılmayacağını söyledi. 

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti (DP) dün akşam yaptıkları toplantılar sonucunda, UBP-YDP-DP hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıklamıştı. 
Partilerden yapılan açıklamada, güvenoyu vermeme gerekçesi olarak, DP veYDP’nin birlikte hazırladığı 100 günlük eylem planının UBP tarafından imzalanmaması gösterilmişti. 

(GÖZ/YIL)
Haber: Gözde Süreç Sarı
 

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Son Güncelleme: 30.04.2022 10:32
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