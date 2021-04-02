UBP MYK bugün toplanıyor

Koronavirüs nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle, Parti’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında yapılacak MYK toplantısını gündeminde şu konular bulunuyor:
- Genel Başkan’ın Covid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesi ve MYK’nın yapacağı değerlendirmeler.
- Parti Genel Sekreterliği, Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erkem seçimi konularının değerlendirilmesi.
- 3- Partiye üyelik konusu ve başvuruların ele alınması.
Son Güncelleme: 02.04.2021 09:57