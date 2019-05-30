UBP Milletvekilleri Hasipoğlu ve Berova’dan değerlendirmeler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Girne Milletvekili Özdemir Berova katıldıkları televizyon programlarında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Hasipoğlu, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i eleştirdiği konuşmasında, Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını kabul ettiğini ancak Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Hasipoğlu, Rumların ısrarla Türk askerinin adadan gitmesini ve Türkiye’nin müdahale hakkının son bulmasını istediğini belirtti. Rumların sürekli Avrupa Birliği’ni işaret ettiğini kaydeden Hasipoğlu, Avrupa’nın göbeğinde Bosnalı Müslümanlara yapılan soykırımı örnek gösterdi.

Hasipoğlu, BM’nin bölgede Kıbrıslı Türklerin ve Rumların hakkı var dediğini anımsatarak, Rumların bunu kabul etmediğini ve sürekli retçi pozisyona düştüğünü kaydetti. Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bölgede Hukuki ve siyasi pozisyon var. Siyaseten birlikte yapalım dedik, hayır dediler. Egemen devlet biziz, anlaşırsak bir gün veririm dediler. Bu bizim onlara siyaseten attığımız goldür. Hukuken de 1982 deniz hukuku konvansiyonu var. O da diyor ki; ‘kıyıdaş devletler oturup anlaşsınlar.’ Eğer paylaşamıyorlarsa o zaman çizgi çeksinler, hakkaniyet ilkelerine göre paylaşın diyor. Rum bunu da yapmıyor. Siyaseten ve hukuken de retçi ve haksız duruma düşüyorlar. Fatih gemisi orada olacak, kazısını yapacak, KKTC’nin verdiği yetki dahilinde sondajı yapacak.”

Öte yandan, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova eğitimde alt yapı için adım atılması ve alt yapının artık tamamlanması gerektiğini söyleyerek, büyük çaba harcanması gerektiğini kaydetti.

Öğretmen atamalarına da değinen Berova, atamalar konusunun üzerinde çalışılması gereken bir husus olduğuna dikkat çekerek, nakil tüzüğü hakkında bilgi verdi.

Alt yapının olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, “Alt yapı için adım atılmalı” diyen Berova, bu yatırımların 3 ayda bitecek yatırımlar olmadığını, sıkıntı yaşanacağını ve sıkıntının ortadan kaldırılması için ciddi çaba harcanılması gerektiğini söyledi. Berova, Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemi anımsatarak, 22 Milyon TL üzeri harcama yaptıklarını, ancak kendilerinden sonra gelen Eğitim Bakanının hiçbir şey yapmadığını savundu.

“Genel Sekreter olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Berova, “Bu dönem için UBP Grup Başkan vekiliyim. Parlamentoda ciddi görev almayı düşünüyorum. Genel sekreterlik önemli bir görevdir ama bu dönem içinde genel sekreterin halk içinde iç içe olması ve çaba harcaması gerekir. Böyle bir talebim olmayacak.” ifadelerini kullandı.



