UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile belediyenin faaliyet alanlarını gezerek bilgi alan Gürçağ, bu kapsamda Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti.