UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.
26 Nisan 2021 Pazartesi 14:45
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile belediyenin faaliyet alanlarını gezerek bilgi alan Gürçağ, bu kapsamda Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti.
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