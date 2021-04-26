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UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:45
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
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Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile belediyenin faaliyet alanlarını gezerek bilgi alan Gürçağ, bu kapsamda Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti.

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Son Güncelleme: 26.04.2021 14:54
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