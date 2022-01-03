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UBP Milletvekili Adayı Çavuş: “Hal yasası hemen geçirilmeli”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş, hal yasa tasarısının en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 12:45
UBP Milletvekili Adayı Çavuş: “Hal yasası hemen geçirilmeli”

Ada TV’de katıldığı bir programda konuşan Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanlık görevini 8 yıldır sürdürdüğünü, Birliğin Yönetim Kurulunun artık üretimin içinden gelen kişilerin Meclis içinde olması gerektiği karar neticesinde aday olduğunu ifade etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Pandemi döneminde insanların, üretimin önemini ve üretim eksikliğinin ne sonuçlara varabileceğini gördüğünü belirten Çavuş, “Dünyada gıda savaşları var ama bizim ülkemizde hala daha kılını kıpırdatmayan bir siyaset var” dedi.

Girdi fiyatlarındaki artışla gelecekte yaşanacak gıda sıkıntısını göz ardı eden hükümetler olduğunu söyleyen Çavuş, vatandaşın her geçen gün alım gücünün düştüğünü ve bunlar için yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

HAL YASASI GEÇİRİLMELİ

“Hal Yasası’nın” hemen geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuş, mevcut hal yasasının eksiklikleri olduğunu ve eksikliklerin hızlıca toparlanarak Meclis’ten hızlıca geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Üreticiye ödenen ürün fiyatı ile satış fiyatları arasında uçurum olduğunu dile getiren Çavuş, fiyat istikrarının yakalanması gerektiğini ve kurulacak sistemlerin çalışmasıyla sorunların yoluna girebileceğini belirtti.

TARIMSAL SANAYİ ÖNEMSENMİYOR

Tarımsal sanayinin önemine de vurgu yapan Çavuş, bugüne kadar tarımsal sanayinin önemsenmediğini gördüklerini ve yapılacak çok şeyin olduğunu kaydetti.

Çavuş, ülkede tarım ile turizmin tam anlamı ile lokomotif sektör yapılamadığını kaydetti.

Devlet olanaklarının doğru yerde kullanılması gerektiğini vurgulayan Çavuş, kurumların var olan kapasitelerini daha iyi kullanması için doğru planlamalarla daha verimli çalışabileceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 03.01.2022 14:01
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