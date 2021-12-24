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Ubp Milletvekili Adayı Çavuş, Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı  ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş, dün Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

24 Aralık 2021 Cuma 13:30
Ubp Milletvekili Adayı Çavuş, Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

 Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı  ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş, dün Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Çavuş, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde gençlere hitap ederek “siz geleceğin hayallerisiniz….” dedi.
UBP Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuş ayrıca, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaretinin yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Cypruvex ve bölgedeki çiftçiler ile bir araya geldi.
Hüseyin Çavuş, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde düzenlenen Şehitler Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, bugünlere kolay gelinmediğini anlattı.
Gençlere hitap eden Çavuş, “Bugün buradaysanız, bugün bu eğitimi alıyorsanız, bugün sahip olduklarınıza sahipseniz, bu toprakların atalarımız, hocalarımız sayesinde bizlere teslim edilmesi sonucundadır” dedi.

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Geçmişin bir daha yaşanmaması için kendilerine ödev ve görevler verildiğine dikkat çeken Çavuş, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin çok önemli ve çok anlamlı olduğunu söyledi ve bu ülkenin tarım ve gıda güvenliğinin Güzelyurt ile birlikte yeniden canlanacağını kaydetti.
“Biz geçmişimizi bilelim, geçmişimizden ders çıkaralım ama geçmişte de kalmayalım. Geleceğe güvenli adımlarla gitmeniz için kendinizi geliştirin” ifadelerini kullanan Çavuş, ülkede sıkıntıların yaşanabileceğini fakat gençlerle bu sıkıntıların aşılabileceğini belirtti.
Çavuş gençlere, “siz geleceğin hayallerisiniz….” diyerek, babası ile yaşadığı anekdotu anlattı ve “Bizler halen TMT ruhuyla yaşamalıyız. Bizler TMT ruhuyla ülkemizi dik tutmalıyız” dedi.

 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 15:07
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