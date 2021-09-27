UBP Miletvekili Menteş Gündüz izole oldu

Gündüz’ün açıklaması şu şekilde:

“UBP Güzelyurt ilçe binasında çalışan İdare Amirimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Cumartesi yaşanan bu gelişme üzerine yaptırmış olduğum Antijen testi ile bugün yaptırdığım PCR testim negatif çıkmıştır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları gereğince temaslı olduğumdan dolayı derhal Sağlık Bakanlığımız ile istişare ederek kendimi izole etmiş bulunmaktayım.3 doz aşımı yaptırdığımı sizlerle paylaşırken, temaslı olduğunu düşünen arkadaşkarın da aynı prosedürleri uygulamasını ve tüm halkımızın büyük bir duyarlılıkla hareket ederek aşı yaptırmalarını rica ederim. Sağlıkla kalın.”