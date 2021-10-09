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UBP'li kadınlara mazbataları verildi

Ulusal Birlik Partisi’nde, 30-31 Ekim’de gerçekleşecek kurultay öncesinde Girne İlçesine bağlı köy ve mahalle kongrelerinde yapılan seçimlerde göreve gelen kadınlara mazbataları törenle verildi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 08:45
UBP'li kadınlara mazbataları verildi

Ulusal Birlik Partrisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, 30-31 Ekim’de gerçekleştirilecek kurultayın ardından genel başkan olarak erken seçim çağrısı yapacağını söyledi.

UBP’nin motor gücünün kadınlar olduğunu da kaydeden Ersan Saner, parti organlarında görev alan ve yeni göreve gelen tüm kadınlara da teşekkür etti.

30-31 Ekim’de gerçekleşecek kurultay öncesinde Girne İlçesine bağlı köy ve mahalle kongrelerinde yapılan seçimlerde göreve gelen kadınlara mazbataları törenle verildi.

Törende konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP’nin motor gücünün kadınlar olduğunıu söyleyerek, Girne ilçesine bağlı köy örgütlerinde yapılan seçimlerde göre gelen kadınlara başarılar diledi.

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30-31 Ekim’de yapılacak kurultayın ardından genel başkan olarak erken seçim çağrısı yapacağını da yineleyen Başbakan Saner, hükümete azınlık diyen muhalefet partilerinin hükümet kurma sürecinde ellerini taşın altına koymaktan korktuklarını vurguladı.

Başbakan Saner, “Biz elimizi taşın altına koyduk ve ülkemizi bu günlere getirdik” dedi.

Birçok İcraata imza attıklarını da dile getiren Başbakan Saner, başta yollar olmak üzere bir çok konuda çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

“En kısa sürede de 3 etap halinde daha önce projesi şart namesi olmayan Alşsancak-Güzelyalı yolunun 4 kilometrelik kısmının bitmeyen kısımlarını 3 etapt halinde önce altyapı elektrik sonra da kaldırım ve asfaltlama çalışmaları olmak üzere bütün projelerini hazırladık, şartnamelerini tamamladık ve işhale aşamasına getirdik. Türkiye’nin Lefkoşsa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de konuştuk ve gerçekleşmeyen projelerden aktarışlacak kaynak ile tamamlanmasını hedefliyoruz.”

Başbakan Saner Girne Amerikan Üniversitesi hastanesinin de ihalesinin tamamlandığını anlatattı.

Başbakanın konuşmasının ardından Girne ilçesine bağlı köylerde yapılan örgüt seçimlerinde göreve gelen kadınlara mazbataları verildi.

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Anahtar Kelimeler:
UbpKadınlarMazbataErsan SanerGirne
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