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UBP Lefkoşa’da seçim zaferi şöleni düzenlendi

24 Ocak 2022 Pazartesi 20:00
UBP Lefkoşa’da seçim zaferi şöleni düzenlendi

SUCUOĞLU: “RADİKAL KARARLAR ALACAK PARTİLERLE YÜRÜYECEĞİZ”

Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Lefkoşa’da şölenle kutlama yaptı.

Sarayönü Meydanında yer alan şölende, partililer, ellerindeki UBP, KKTC ve Türkiye bayrakları ve meşalelerle, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu coşkuyla karşıladı.

HASİPOĞLU: “AMAÇ MAKAM DEĞİL ÜLKEYE, HALKA HİZMET”

Milletvekilleri ve seçime katılan tüm adayların katılımıyla gerçekleştirilen şölende, ilk olarak UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu konuştu. Hasipoğlu, “iktidarımıza hoş geldiniz” dedi, seçim zaferini hep birlikte kazandıklarını söyledi.

Ezan okunduğu için konuşmasına bir süre ara veren Hasipoğlu, partililere, partiyi iktidara taşımak için ortaya koyduğu özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Seçime katılan tüm adaylara teşekkür eden Hasipoğlu, kazanan kaybeden olmadığını amacın makam değil ülkeye, halka hizmet olduğunu vurguladı, kazananın parti olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, özellikle pandemi ortamında gerçekleştirilen seçimde canla başla çalışan partililere, gençlik ve kadın kollarına teşekkür ederek, UBP’nin 5 yıl kesintisiz Başbakanlık görevini yürütecek bir liderinin olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda federasyonu savunan muhalefeti eleştiren Hasipoğlu, UBP olarak devlete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi, “iktidarımız hayırlı olsun” dedi.

SUCUOĞLU: “ATEŞTEN, LAVDAN GÖMLEK GİYDİK”

Tüm milletvekilleri, milletvekili adayları, aday adaları ve ilçe başkanlarıyla birlikte sahneye çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, tüm ilçelerden gelen partililer ve vatandaşlara teşekkür ederek, soğuk havaya rağmen burada olan herkesin zaferin mimarı olduğunu söyledi.

Çok uzun, zor, emek, enerji isteyen bir süreç geçirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin ve seçimin UBP’nin zaferiyle sonuçlandığını, ateşten lavdan gömlek giydiklerini, 62 gün hükümette mücadele ettiklerini, halkı ne sağlıksız ne parasız bıraktıklarını kaydetti.

UBP’ye neyi “yapamayacaksınız” dediyseler hepsini yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Dün tarihi birlikte yazdıklarını zaferi de kazandıklarını” kaydetti, “İşte UBP bu” dedi.

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En zor günlerde, ekonomik krizde, özel sektördeki sıktılar varken seçime girip yüzde 40 oy alıp ikinci partiye yüzde 8 fark attıklarını ifade eden Sucuoğlu, yüklerinin ağır olduğunu ancak halkın UBP’ye güvendiğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, bu zor görevin altından ancak UBP’nin kalkabileceğini, ülkeyi, halkı hak ettiği noktaya UBP’nin getirebileceğine işaret ederek, “Gerçek açılımları gerçek UBP hizmetlerini halkımız en kısa sürede alacak. İstikrar, siyasi istikrar istedik, önümüzdeki 5 yıl için tek başına iktidar dedik, halkımızın sandıkta verdiği kararı sorgulamadan hemen yarından uygulamaya koyacağız” dedi.

Her zaman kendileriyle birlikte olan partililere de teşekkür eden Sucuoğlu, bu soğuk gecede de partililerin kendilerini yalnız bırakmadığını, bu yüzden her seçimden başarıyla çıktıklarını söyledi.

Sucuoğlu, seçime hazırlanırken, kendilerine destek olan büyüklerine de teşekkür ederek, KKTC davasına katkı koyan 7’den 70’e herkese teşekkür etti, UBP’nin zenginliğinin büyüklüğünün örgütleri olduğunu kaydetti.

“BAŞARACAĞIZ ÇÜNKÜ İNANIYORUZ, İNANIYORSUNUZ”

Önümüzdeki süreçte zor görevler alacaklarını ifade eden Sucuoğlu, “Başaracağız çünkü inanıyoruz inanıyorsunuz” dedi.

“RADİKAL KARARLAR ALACAK PARTİLERLE YÜRÜYECEĞİZ”

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’yla yarın görüşeceklerini ve ardından kendilerine yeni hükümeti kurma görevinin verileceğini de ifade ederek, “Biz, seçim kaygısı olmayacak, radikal kararlar alacak partilerle yürüyeceğiz. Başarıya odaklanarak birlikte yürüyeceğiz. En büyük özellik bu olacak. Halka hizmet süratini ne onlar ne biz keseceğiz. Hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Tünelin ucundaki güneşe ulaşacağız” diye konuştu.

KKTC olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kayıtsız şartsız birliktelik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sucuoğlu, Ankara ile yoğun çalışmalar içerisinde olacaklarını, hedeflere ulaşmak için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Kayıtsız şartsız her zaman arkalarında duranın sadece Türkiye olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Meclis açılınca ek bütçe çalışmaları gerektiğini, ekonomik tedavinin yapılacağını, KKTC’de 8-10 ay içinde ekonomik olarak dönüşümü sağlayacak adımları atacaklarını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının bir İngiliz’den bir Alman’dan geri kalır yanı olmadığını, fazlası olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Önemli olan hedefe ulaşmaktır. Hedef; ekonomik refah KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran bir devlet haline getirmektir, bunu başaracağız” dedi.

Rahatsızlıkları dolayısıyla şölene katılamayanlar olduğunu da ifade eden ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Sucuoğlu, “Hükümet çalışmalarına hemen başlayacağız, zaman kaybına tahammülümüz yoktur, birlikte çalışacağız, hep birlikte elimizi altına koyduğumuz taşı birlikte atacağız, 2022’de nefes alacağız” diye konuştu.

Sucuoğlu, kapılarının tüm vatandaşlara her zaman açık olduğunu da ifade ederek, “Sizin derdiniz bizim derdimiz sizin probleminiz bizim problemimizdir” dedi, hep birlikte bu yolları yürüyeceklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 21:26
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