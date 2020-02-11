UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı, DP Lefkoşa İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı, siyasi partilerin Lefkoşa ilçe başkanlığına başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini Demokrat Parti’ye gerçekleştirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ziyarette, iki partinin Kıbrıs konusunda aynı çizgide olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son zamanlarda kamuoyuna verdiği mesajların üzücü olduğu görüşünü ifade eden Gardiyanoğlu, seçim sürecinde sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Gardiyanoğlu, “sağduyulu olmalıyız. Çünkü bizim yola çıktığımız bir anavatanımız vardır. Her zaman et ve tırnak gibi olduğumuz, gururla ifade ettiğimiz anavatanımız vardır. Türkiye ile ilişkileri sarsacak bir hamlade bulunmayacağız. Bulunanların da karşısında olacağız” dedi.Görüşme, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve heyetiyle gerçekleştirildi.