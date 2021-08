UBP Lefke Milletvekili Çaluda, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’yı ziyaret eden UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu, halkla her zaman iç içe bir siyasetçi olan Çaluda’nın toplumun nabzını tutan vekillerden olduğunu, gündemdeki konularla ilgili istişarede bulunacaklarını söyledi.

Arter, Çaşuda’nın hem tecrübelerinden faydalanmak hem de Meclis’te Gazimağusa ile ilgili gündemlerde konuşulmak üzere bilgi verdiğini ifade etti.

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda ise, bir Lefke milletvekili olmasına rağmen seçimin ülke genelinde yapıldığını ve ülkenin milletvekili durumunda olduğunu ifade ederek, ülkenin her ilçesinden oy aldıkları için ülkenin her Belediyesi ve her yurttaşının sorununun kendilerini de ilgilendirdiğini söyledi.

Çaluda, bir liman kenti olan Gazimağusa’nın belediyesinin de ülke için önemli olduğunu, Belediye Başkanı’nın başarıyla bu görevi yürüttüğünü, sorunlar sıkıntıların olabileceğini, önemli olanın el birliğiyle sorunları aşmak ve kaliteli hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Çaluda, tanışıklıkları geçmişe dayanan Arter’le Meclis’e taşlayabilecekleri konularla ilgili görüş alışverişi de yapacaklarını kaydetti.