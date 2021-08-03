banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
KKTC'de 148 yeni vaka
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Pandemide B planımız var mı yok mu?
Pandemide B planımız var mı...
Mazbata kabusu!
Mazbata kabusu!
banner376

UBP Lefke Milletvekili Çaluda, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

03 Ağustos 2021 Salı 18:15
UBP Lefke Milletvekili Çaluda, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’yı ziyaret eden UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu, halkla her zaman iç içe bir siyasetçi olan Çaluda’nın toplumun nabzını tutan vekillerden olduğunu, gündemdeki konularla ilgili istişarede bulunacaklarını söyledi.

Arter, Çaşuda’nın hem tecrübelerinden faydalanmak hem de Meclis’te Gazimağusa ile ilgili gündemlerde konuşulmak üzere bilgi verdiğini ifade etti.

banner341
UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda ise, bir Lefke milletvekili olmasına rağmen seçimin ülke genelinde yapıldığını ve ülkenin milletvekili durumunda olduğunu ifade ederek, ülkenin her ilçesinden oy aldıkları için ülkenin her Belediyesi ve her yurttaşının sorununun kendilerini de ilgilendirdiğini söyledi.

Çaluda, bir liman kenti olan Gazimağusa’nın belediyesinin de ülke için önemli olduğunu, Belediye Başkanı’nın başarıyla bu görevi yürüttüğünü, sorunlar sıkıntıların olabileceğini, önemli olanın el birliğiyle sorunları aşmak ve kaliteli hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Çaluda, tanışıklıkları geçmişe dayanan Arter’le Meclis’e taşlayabilecekleri konularla ilgili görüş alışverişi de yapacaklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2021 01:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: “Türkiye’ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz”
Saner: “Türkiye’ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz”
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
GKK’den açıklama…
GKK’den açıklama…
Tatar: “Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”
Tatar: “Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”
Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye KKTC’den destek ekibi gönderiliyor
Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye KKTC’den destek ekibi gönderiliyor
Kuzey Kıbrıs Turkcell 22’nci yaşını kutluyor
Kuzey Kıbrıs Turkcell 22’nci yaşını kutluyor
Evrensel Hasta Hakları Derneği ile Alzheimer Derneği uyardı
Evrensel Hasta Hakları Derneği ile Alzheimer Derneği uyardı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu ziyaret etti
Mülteci Hakları Derneği’nden KAÜ’ye teşekkür ziyareti…
Mülteci Hakları Derneği’nden KAÜ’ye teşekkür ziyareti…
Başbakan Saner’den Putin’e çağrı
Başbakan Saner’den Putin’e çağrı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim