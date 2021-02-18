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UBP: “Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması gereken bir azınlık olarak gören bir zihniyetle anlaşma olamaz”

18 Şubat 2021 Perşembe 16:15
UBP: “Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması gereken bir azınlık olarak gören bir zihniyetle anlaşma olamaz”
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“NİYET GERÇEKTEN KIBRIS’TA ANLAŞMA SAĞLANMASI İSE BM İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN MASAYA GELMESİ İÇİN PARAMETRELERİN DEĞİŞMESİ DAHİL GEREĞİ NE İSE YAPMALIDIR”
“RUM ZİYNETİ DEĞİŞMEMEZSE KIBRIS KONUSUNDA YAPILACAK BEŞLİ KONFERANS HİÇBİR SONUÇ GETİRMEYECEKTİR”
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Kıbrıs Türk halkını “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması gereken bir azınlık” olarak gören bir zihniyetle Kıbrıs’ta bir anlaşma yapılmasının mümkün olamayacağını vurguladı. 
UBP, ayrıca Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile birlikte KKTC devletini yaşatma ve ekonomik kalkınmasını tamamlama yolunda ilerleyeceğini ve kimsenin buna engel olamayacağını da belirtti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması gereken bir azınlık olarak gören zihniyetin sözcülüğünü” yaptığı ve “böyle bir zihniyetle Kıbrıs’ta bir anlaşma olamayacağı” vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

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“Tarihsel süreçte hiçbir zaman Enosis hedefinden ayrılmayan Rum Ortodoks Kilisesi ile AKEL’in baskılarından dolayı 2 devletli çözüm düşüncesinden geri adım atan Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs konusundaki Rum hedeflerinin asla Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine uygun olmadığını bir kez daha oraya koydu. Anastasiadis, yaptığı açıklamada yine Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ortadan kaldırılmasını hedef aldı ve ‘Avrupa Birliği hukukuna uygun, egemen bir Kıbrıs Cumhuriyeti istediklerini’ söyledi.”
“Anastasiadis’in bu söylediklerinden çıkan sonuç, Rum tarafının asla değişmediği ve değişmeyeceği, bilinen Rum görüşlerinin dışına çıkmaya niyet edenlere asla fırsat verilmeyeceğidir” denilen açıklama şöyle devam etti: 
“Demek ki Rumlar hala bizi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmaya mecbur bir azınlık, kendilerini merkezi devleti idare eden çoğunluk olarak görüyor. Enosis hedeflerini ise Avrupa Birliği çatısı altında Avrupa Birliği hukuku kisvesi ile gerçekleştirmek niyetindedirler. Öyle olmasa ısrarla Kıbrıs’ı Yunan olmaktan kurtaran Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü sıfırlamayı başlıca amaç edinmezler… Eğer niyet gerçekten Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanması ve var olan iki devletin iki halkın işbirliği içine girmesi ise, Birleşmiş Milletler bir an önce federasyon görüşmelerinin Rum tutumu yüzünden çöktüğünü anlamalı ve iki devletli çözümün masaya gelmesi için parametrelerin değişmesi dahil gereği ne ise yapmalıdır.”
Açıklamada, süregelen Rum ziynetinin değişmemesi halinde Kıbrıs konusunda yapılacak beşli bir konferans “hiçbir sonuç getirmeyeceği” görüşü de ortaya kondu. 
 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 17:30
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