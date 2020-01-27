UBP İskele Milletvekili Öztürk’ten seçim değerlendirmesi...

“TATAR’IN CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMASINDA HİÇBİR ENGEL YOK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, “Sayın Tatar, sürekli halkın içinde olan bir isim. Kıbrıs meselesinde de hassas birisi. Böyle devam etmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmasında hiçbir engel yok” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Öztürk, TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katıldı.

26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra Kıbrıs konusunu da konuşan Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da eleştirilerde bulundu.

Öztürk, “Geldiğimiz aşamada Kıbrıs meselesinde bir şey olmadığı gibi halka bilgi de verilmedi” dedi.

Yasemi Öztürk, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Öztürk, yasa tasarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilmesini eleştirdi.

Öztürk, yasanın aylarca tartışıldığını, komite tutanaklarının belli olduğunu, oy birliği ile geçen yasayla ilgili bu aşamada bunların söylenmesinin doğru olmadığını ifade etti.