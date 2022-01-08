banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
banner404

UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İskele ilçesine bağlı, Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

08 Ocak 2022 Cumartesi 11:27
UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti

Sucuoglu'na bölge ziyaretlerinde milletvekili adayları ve örgüt başkanları da eşlik etti.

İlk olarak Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, sivil toplum çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Pandemiyle mücadelenin sürdüğünü belirten Sucuoğlu,  panik yapmaya gerek olmadığını kaydetti.

Virüsün önceki mutasyonlarının etkisinin artık kalmadığını belirten Başbakan, aşısız vatandaşları da mutlaka aşı olmaya çağırdı.

"ANKETLERE GÖRE UBP YÜZDE 40 BANDINDA..."

Sucuoğlu, son günlerde yapılan anketlerde UBP'nin yüzde 40 bandında seyrettiğini, tek başına iktidara en yakın parti olduğunu söyledi.

İstikrarın, ülkenin kalkınması için şart olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Mevcut durumdan  ancak istikrarlı ve akılcı politikalarla çıkarız. O yüzden oyunuzu kullanırken lütfen iyi düşünün ve mühürden şaşmayın” dedi.

Sucuoğlu, her UBP'linin, kararsızları mühür kullanması yönünde ikna etmesi ve yanlarına çekmesi gerektiğini belirtti.

banner341
Başbakan Yarköy'de çocuklarla futbol da oynadı.

Yarköy’ün ardından Turnalar’ı ziyaret eden Başbakan buradaki partililerle sohbet etti.

Bölge gezisi çerçevesinde Ergazi'de de partililerin ilgi ve sevgisiyle karşılanan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlarla sohbet etti

Daha sonra Kurtuluş’a geçen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, bölge halkıyla sohbet etti.

Kurtuluş’tan sonra seçim gezisine Kalecik ile devam eden UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, burada da partililerle, vatandaşlarla  buluştu.

Boğaz ve Boğaztepe köylerini de ziyaret eden Başbakan, buralarda da partililer ve bölge halkıyla samimi bir ortamda sohbet etti.

"BU ÜLKE, GEÇİCİ KOALİSYONLARDAN YETERİNCE ÇEKTİ, ARTIK YETER..."

UBP'ye vurulacak her mührün seçimin kaderini değiştireceğini,  böylelikle de ülkenin kaderinin değişebileceğini vurgulayan Sucuoğlu, "UBP'ye, bizlere, tek başına hükümet onayını verirseniz, ekonomik ve mali adımları korkusuzca, bir bütün olarak atabiliriz. Bu ülke, geçici, parça parça koalisyonlardan yeterince çekmiştir. Artık yeter... " şeklinde konuştu.

İskele Bölgesi'ne yapılacak yatırımlar için de çalışmalar yapıldığını kaydeden Başbakan, bölgede yaşayan yabancıların sorunları ile yakinen ilgilenileceğini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
Tatar vaka artışları konusunda konuştu
Tatar vaka artışları konusunda konuştu
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Hava durumu
Hava durumu
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı
Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı
Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti
Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim