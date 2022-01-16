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UBP heyeti Mağusa'da vatandaşlarla buluştu

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “24 Ocak’ta ülke siyasetinde, yeni bir dönemin başlayacağını, UBP’nin tek başına iktidar için gün saydığını” söyledi. 

16 Ocak 2022 Pazar 13:45
UBP heyeti Mağusa'da vatandaşlarla buluştu

Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP, 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçim kapsamında vatandaşlarla buluştuğu geniş katılımlı bölgesel akşam etkinliklerine Gazimağusa ile devam etti. 
UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcıların ilgisi ile karşılandı.
Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlikte UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun yanı sıra partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Gazimağusa Seçim Komitesi Başkanı Suat Durdu ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da etkinlikte birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından adaylar tek tek sahneye çağrıldı.
Sucuoğlu, etkinliğe katılım, heyecan ve coşku için teşekkür ederek, “24 Ocak’ta ülke siyasetinde, yeni bir dönemin başlayacağını; UBP’li tek partili iktidarın ayak seslerinin duyulmaya başlandığını” söyledi.
Gazimağusa’nın, her zaman UBP için “yıkılmaz bir kale” olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “23 Ocak’ta da buradan en büyük başarıyı beklediklerini” belirtti.


“KENTİN EN DEĞERLİ NOKTASINDA BULUNAN BM ASKERİ KAMPI’NIN KALDIRILMASI İÇİN GİRİŞİM YAPACAĞIZ” 

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Gazimağusa’nın gerek kültürel miras bakımından, Doğu Akdeniz’in en değerli kentlerinden birisi olduğuna işaret eden Sucuoğlu, yıllardır kentin tam göbeğinde, en değerli noktasında bulunan BM Askeri Kampı’nın şehre yakışmadığını, bunu ortadan kaldırmak için girişim yapacaklarını açıkladı.
Sucuoğlu, “Maraş’ı açanın Ersin Tatar önderliğinde UBP'nin olduğunu ve bundan sonraki süreçte yine UBP'nin Maraş'ın tamamını açmak için çalışmalara devam edeceğini” söyledi.
Başbakan, “Koalisyon hükümetlerinin 23 Ocak Pazar günü son bulacağını, UBP’nin tek başına iktidar olmasına çok az bir zaman kaldığını” belirtti.
“Özellikle kadın ve gençlerde gördüğü coşkudan dolayı mutlu olduğunu” ifade eden Sucuoğlu; "Tüm örgütlerde sevgi seli ile karşılanıyoruz, bu birliktelik ruhu tek başına iktidarın ayak sesleridir" dedi.
Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra Türkiye’nin girişimi ile KKTC için uluslararası alanda yeni bazı gelişmeler olabileceğini de ifade ederek, “Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar. Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 14:27
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