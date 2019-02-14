Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102457
ALTIN
223.271
DOLAR
5.2969
STERLİN
6.7781
EURO
5.9866
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
LAÜ “Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu kurs düzenliyor
LAÜ “Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu...
Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklama
Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo...
Akpınar KKTC’yi, New York’ta düzenlenecek BM toplantısında temsil edecek
Akpınar KKTC’yi, New York’ta düzenlenecek...
banner282

UBP heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

UBP heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

14 Şubat 2019 Perşembe 13:25
UBP heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, bugün sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret etti.

Tatar’a, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve ilçe başkanlarından oluşan heyet eşlik etti.

GÜRCAFER

UBP heyetiyle görüşmede konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, siyaset ve ekonominin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Ekonomi ve siyasetle uğraşanların görüş alışverişinde bulunması gerektiğini dile getiren Gürcafer, ziyaretten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ekonomi, siyasi, sosyal yaşamla ilgili önemli gelişmeler yaşanmakta olduğunu söyleyen Gürcafer, bu konulara ilişkin görüş alışverişinde ve değerlendirmede bulunacaklarını ifade etti.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar çok sayıda üyesi bulunan önemli örgütlerden biri olan Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sorunlardan birinin de Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi olduğuna işaret eden Tatar, birtakım teşebbüslerde bulunduklarını, imar planının istişare yapılarak iyi bir anlayış içinde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar yaşandığını, tüm sektörlerin sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Tatar, müteahhitlerin sıkıntıda olduğunu, rahatlama sağlayacak birtakım çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, çok sayıda bina ve proje yapıldığını söyleyerek, satışların ne durumda olduğuna bakılması gerektiğini kaydetti.

2019 Ekonomik İşbirliği Protokol’ün imzalanmadığını dile getiren Tatar, sürecin hızlanması gerektiğini, durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Hükümete eleştirilerde bulunan Tatar, “Öngörüsüzlük, iş bilmezlik var” dedi.

Tatar, KKTC gerçeği ile bağdaşacak şekilde ülke ekonomisine yön vermek gerektiğini söyledi.  

Son Güncelleme: 14.02.2019 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
LAÜ “Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu kurs düzenliyor
LAÜ “Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu kurs düzenliyor
Ubp Kamu-sen’i Ziyaret Etti
Ubp Kamu-sen’i Ziyaret Etti
Akpınar New York’ta Düzenlenecek Bm Toplantısına Katılacak
Akpınar New York’ta Düzenlenecek Bm Toplantısına Katılacak
Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Görüştü
Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Görüştü
Başbakan Erhürman Cnn Türk'e Röportaj Verdi: “rum Lider Şu Anki Duruşunu Sürdürürse, Siyasi Eşitlik Temel Parametre Olmazsa Çözüm İhtimali Zor
Başbakan Erhürman Cnn Türk'e Röportaj Verdi: “rum Lider Şu Anki Duruşunu Sürdürürse, Siyasi Eşitlik Temel Parametre Olmazsa Çözüm İhtimali Zor"
Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni kabul etti
Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni kabul etti
Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklama
Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklama
Akpınar KKTC’yi, New York’ta düzenlenecek BM toplantısında temsil edecek
Akpınar KKTC’yi, New York’ta düzenlenecek BM toplantısında temsil edecek
Bağımsızlık İttifakı’ndan Çözümle İlgili Açıklama
Bağımsızlık İttifakı’ndan Çözümle İlgili Açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim