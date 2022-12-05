UBP “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel: “Bu seçim egemen devletçilerle federasyoncuların seçimi”



DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Ataoğlu: “Üç partinin adayları tek yumruk, tek çatı, tek şemsiye altında yürümeyi asla bırakmamalı”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: “Milli davada bir olan, Anavatan ile birlikte KKTC’yi yaşatmak isteyen siyasiler olarak yola çıktık; bunun hasadını yerel seçimlerde alacağız”

Koalisyon ortağı partiler Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde yarışacak ortak adayları, UBP’nin “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla Lefkoşa’da “Büyük Buluşma” adıyla düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adayları tanıtımına, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Tanıtım etkinliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hazırlanan video gösterildi. Ardından UBP’nin icraatlarını anlatan bir video daha gösterime sunuldu.

-Üstel: “Güçlü gelecek, güçlü KKTC için yola devam”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, 2020’de DP ve YDP ile bir değişim rüzgarı estirdiklerini kaydederek bu ittifakın neticesinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıklarını hatırlattı. Üstel, aynı ittifakla genel seçimlerde hükümete geldiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde de aynı ittifakla, “Güçlü gelecek, güçlü KKTC”yi yaratmak için yola devam ettiklerini vurgulayan Başbakan Üstel, 2020’de artık iki egemen devlet olduğunu, federasyonun artık olmadığını söylediklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, seçimin aynı zamanda egemen devletçilerle federasyoncuların seçimi olduğunu belirterek bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin tanınması çağrısına işaret eden Üstel, bunun meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı’nda bayrağımız göklere çekildi” dedi. Bu kararın ardından Avrupa’nın ayağa kalktığını ifade eden Başbakan Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri’nin buna cevap verdiğini söyledi. Bu yolu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürürken şimdi bir de Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu dile getiren Üstel, “O yüzden bu seçim o kadar daha önemli” şeklinde konuştu.

-“Tek yürek, tek yumruk”

Ulusal davayı ittifakla ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte götürdüklerini dile getiren Üstel, 15 sene önce konuşulan ancak gündeme getirilmeyen belediyeler reformunu ittifakla birlikte masaya koyduklarını ve hedefledikleri reformu gerçekleştirdiklerini kaydetti. Belediyeler reformunu gerçekleştirmek istemeyen muhalefetin Cumhuriyet Meclisi’nde sert tartışmalar yaptığını anlatan Başbakan Üstel, ittifakın milletvekilleriyle tek yürek, yumruk olarak reformu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belediye sayısını 28’den 18’e indirdiklerini hatırlatan Üstel, ancak hiçbir belediyeyi kapatmadıklarını söyledi. Belediyelerin güçlerini birleştirdiklerini, hizmetlerini artırdıklarını, mali yapılarını güçlendirdiklerini kaydeden Üstel, bunu nüfuslarını artırarak, yüz ölçümlerini büyüterek, devletten alacakları katkı paylarını çoğaltarak, yaptıklarını belirtti.

KKTC’de yaşayan insanlara daha iyi hizmet, daha güçlü belediyeler, daha güçlü yarınlar yaratmak için belediyeler reformunu yaptıklarını ifade eden Ünal Üstel, buna karşın muhalefetin mahkemeye başvurduğuna değindi. Üstel, “Tarihi değiştirdiler 25 Aralık yaptılar. Ne oldu Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası? Anayasa Mahkemesi’nden yüzlerine bir tokat gibi indi. Bizim yaptığımız reform kesinleşti. Bugün 18 belediye ile seçime gidiyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

18 belediye başkan adaylarını ittifak yaptıkları DP ve YDP ile birlikte belirlediklerini kaydeden Üstel, “Biz biriz, 18 belediyemiz birdir dolayısıyla aynı yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuştu. Üstel, çıkardıkları 18 belediye başkan adayının ülkede güçlü belediyeleri yaratacağına inanç belirtti.

Bütün bunları ülke için, insanların daha mutlu ve refah yaşaması için yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, bir yandan reform yaparken, diğer yandan pandemi sonrası çöken ekonomiyi hareketlendirmek için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte el ele, kol kola bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

-“Ülkemizi 18 belediye başkanıyla yeniden yapılandıracağız, yeniden güçlendireceğiz”

Ekonomik çarkların yavaş yavaş dönmeye başladığını kaydeden Üstel, sektörlere teşvik ve hibe kredi verdiklerini söyledi. Ekonominin 2019’daki verileri yakaladığını dile getiren Üstel, sıranın ülkenin inşa edilmesine geldiğini belirtti. Üstel, “Ülkemizi 18 belediye başkanıyla yeniden yapılandıracağız, yeniden güçlendireceğiz” dedi.

Koalisyon ortaklarının 18 adayı için destek istediklerini kaydeden Başbakan Üstel, “Dağ başını duman almış ileri, zaferlere doğru beraber yürüyelim” diyerek, konuşmasını tamamladı.

-DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Tek gailemiz memleket”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ittifak sağlayan UBP, DP ve YDP’nin tek gailesinin memleket, insan, gençler ve kadınlar olduğunu, bu gaile doğrultusunda yola çıktıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin KKTC olduğunu belirten Ataoğlu, 25 Aralık’a kadar hep birlikte olacaklarını, görev bölümüyle ülkenin her noktasına ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, parti başkanlarının birlikte veya ayrı ayrı KKTC’nin her köşesine gideceğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde belediye başkan adayları yanında, üç partinin meclis üyelerinin tek yumruk, tek çatı, tek şemsiye altında yürümeyi asla bırakmamasını istedi.

Bu birlik ve beraberliği, gücü göstermeleri halinde 25 Aralık gecesi açılacak sandıklardan çıkacak belediyelerle gurur duyacaklarını kaydeden Fikri Ataoğlu, üç partinin birlikte veya ayrı ayrı meclis üyesi çıkarmış olabileceğini ama asla belediye başkan adaylarından sapmadan, yanlarında dimdik durarak kazanmaları için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Çıkabilecek ufak tefek sorunların çözümlenerek birlik ve beraberliğin bozulmasına izin verilmemesini de isteyen Fikri Ataoğlu, “Zaferi kutlamaya kimsenin engel olmasına müsaade etmeyelim” dedi.

Ataoğlu, “Yolumuz uzun. Samimiyet çerçevesinde çalışmamız halinde kazanmak hiçten. Gelin birlik ve beraberliğimizi ortaya koyalım” çağrısı yaptı.

18 adayın tümünün kendi adayları olduğunu kaydeden Ataoğlu, sorumluluk içinde yürümeleri halinde yollarının aydınlık olacağını söyledi.

-Arıklı: “Seçimde birlik ve bir olma kararı aldık”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasına bir şiirden dörtlük okuyarak başladı.

Hükümeti kurarken yerel seçimlerde de ittifak kurma noktasında anlaştıklarını dile getiren Arıklı, seçimlerde “birlik ve bir olma” kararı aldıklarını kaydetti.

Milli davada bir olan Anavatan ile birlikte KKTC’yi yaşatmak isteyen siyasiler olarak yola çıktıklarını ve bunun hasadını da yerel seçimlerde alacaklarını dile getiren Arıklı, bu yolda gönül birliğiyle hareket etmeleri halinde yerel seçimlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Bu seçimlerin önemine dikkat çeken Arıklı, bu seçimlerde üçlü ittifakın güç kaybetmesi halinde milli davanın tartışmaya açılacağını söyledi ve “Biz buna izin verecek miyiz?.. Biz bir olmak zorundayız. Gazamız şimdiden mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

-Hasipoğlu: “UBP ve ortaklar olarak belediyeler reformuna inandık ve uyguladık”

Açılışta konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise 18 belediyede yapılacak seçimde aday olanların tanıtılacağı etkinliğe katılanlara “hoş geldiniz” diyerek seçim için YDP ve DP ile fikir birliği ve yol arkadaşlığı yaptıklarını hatırlattı.

Hasipoğlu, belediyeler reformunun mimarının Başbakan Ünal Üstel olduğunu kaydetti.

İktidar olarak antidemokratik davranmadıklarını dile getiren Hasipoğlu, UBP ve ortaklar olarak belediyeler reformuna inandıklarını ve uyguladıklarını belirtti.

KKTC’ye inandıklarını ve halkın ayağına götürülecek şekilde en verimli şekilde çalışacaklarını kaydeden Hasipoğlu, güçlü belediyeleri getirmek için irade koyduklarını ve yollarına da devam edeceklerini kaydetti.

Hasipoğlu ayrıca, seçimlerin demokratik şekilde geçerek başarıya ulaşacağını söyledi ve belediye başka adaylarını şimdiden tebrik etti.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşmasının ardından “Bir başkadır benim memleketim” şarkısıyla hazırlanan görsel paylaşıldı.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayları kısa özgeçmişleri okunarak kürsüye çağrıldı. Adaylar, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte katılımcılara tanıtıldı.