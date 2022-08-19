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UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor

19 Ağustos 2022 Cuma 21:38
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor

UBP GÖNYELİ'DE GÜÇLÜ BİR ADAY İLE SEÇİME GİDİYOR

Ergün Yahat

Yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla partilerde güçlü adaylar da yavaş yavaş meydana cıkmaya başlıyor. UBP Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu aldığı karar sonrasında Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu'nu aday gösterme kararı aldı.

İlçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada

Gönyeli Belediyesi yoklama kurulu olarak, yapılacak olan Gönyeli Belediye Başkanlığı seçimi için oybirliği ile Sn Hüseyin Amcaoğlu’nun Belediye Başkan adayı olması tavsiye kararını alarak,MYK kesin onayına sunma kararı almıştır.Hayırlara vesile olsun…

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