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UBP Girne’de şölen düzenledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili adayları, Girne’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:05
UBP Girne’de şölen düzenledi

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Faiz Sucuoğlu’na eşi Ece Sucuoğlu da eşlik etti. 
Girne Acapulco Otel’de partililerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, açılış konuşması yaparak, UBP’nin güçlü adaylarla tek başına iktidara yürüdüğünü söyledi. Konuşmanın ardından adaylar tek tek tanıtıldı.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, şölende yaptığı konuşmada, hem parti tabanına hem de vatandaşlara mesajlar verdi.
Sucuoğlu, “KKTC’nin incisi, kalkınma yolunda turizmin lokomotifi Girne’ye sevgiler selamlar” diyerek sözlerine başladı, Girne İlçe Örgütü’ne organizasyon için teşekkür etti.
Her yerde, her bölgede karşılaştıkları muhteşem kalabalığın ve coşkunun Girne’de daha da arttığına vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin “tek başına iktidara yürüdüğünü” artık herkesin kabul etmeye başladığını söyledi.
Sucuoğlu “Ben sizin gözlerinizde tek başına iktidarı görüyorum... Ben sizin yüreğinizden tek başına iktidarın geçtiğini görüyorum. Hiç merak etmeyin gözlerinizden okunan da, kalplerinizden geçen de hiç uzak değil... Artık belli...Olacak” dedi.

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Başbakan Sucuoğlu, ülkenin ekonomik açıdan yine çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, UBP’nin böylesi kritik süreçlerde hükümette ve iktidarda olmasının  KKTC halkı için en büyük şans olduğunu vurguladı.
Sucuoğlu “Yaşanan tüm zorluklara rağmen halkımızı işsiz, aşsız, maaşsız, aşısız, ülkeyi sağlıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü bu ülkede herkes biliyor ki iktidarda UBP varsa sorunların çözümü de var. İktidar bizim işimiz, UBP’nin işi... İstikrarı sağlamak da, yatırımlar yapmak da UBP’nin işi” ifadelerini kullandı.


“ANAVATAN TÜRKİYE BİZİM İÇİN PARA, PUL DEĞİLDİR”
“Muhalefetin hayatları boyunca yarım yamalak birkaç kez iktidara geldiklerini ama halkı maaşsız bıraktıklarını, zoru gördüklerinde de bırakıp kaçtıklarını” söyleyen Sucuoğlu, “Biz onlara benzemeyiz. Anavatan Türkiyemiz, bizim için para pul değildir. Türkiye canımızdır. Türk halkı ile tarihten gelen kopmaz bağlarımızın devamını sağlamak, bizler için bu ülkede, siyasi duruştan öte bir yaşam biçimidir, paha biçilmez bir değerdir. Bizim UBP olarak olmazsa olmaz iki noktamız var. Biri, kuruluşunda büyük emeğimiz olan KKTC, diğeri de Anavatan Türkiye olan bağlılık ve sevgimiz... Bu dün de böyleydi, bugünde böyledir ve yarın da böyle olacak” dedi.
Ekonomide, ülke yönetiminde, kalkınmada, istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek seçimde UBP’nin tek başına iktidarıyla ülkede her sektörün arzuladığı istikrarın sağlanacağını söyledi.
Faiz Sucuoğlu, konuşmasının sonunda tüm ilçelere tek tek seslenerek, “ Yürüyüşümüzü 23 Ocak’ta tek başına iktidar zaferiyle taçlandıralım” çağrısı yaptı.
 

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Son Güncelleme: 30.12.2021 16:35
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