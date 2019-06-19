banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94244
ALTIN
252.526
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3766
EURO
6.5442
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

UBP Genel Sekreteri Taçoy, görevini bıraktığını açıkladı

UBP Genel Sekreteri Taçoy, görevini bıraktığını açıkladı

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
UBP Genel Sekreteri Taçoy, görevini bıraktığını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Genel Sekreterlik görevini bıraktığını resmen açıkladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TV Güneş’te “Parentez” adlı programa katılan Hasan Taçoy, UBP Parti Meclisi’nin yarın saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplanacağını söyledi.

Taçoy, “Benim görevim artık sadece bakanlık olacak. Genel Sekreterlik görevim içinde herkesle birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret gösterdim. TVGÜNEŞ, HABERGÜNEŞ yayına başladı. Mutluyum” dedi.

“MARAŞ’IN GERÇEK MAL SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

banner317
Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı ardından yapılan Maraş açıklamasını da değerlendiren Taçoy şöyle konuştu:

“Biz şimdi Maraş’ta envanter çalışması yapıyoruz. Bunu yaparken de aklımızda olan ileri tarihte Maraş’ın yerleşime açılması, bugünkü durumundan kurtulmasıdır. Avrupa Parlamentosu’nda uzun yıllar görev aldım ve bu konuyu sürekli dillendirdim.”

“ELEKTRİKTE RAHATLAMA OLACAK”

Bakanlık çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın binasında sadece bir ekonomistin bulunduğunu, onun da sözleşmeli personel olduğunu söyledi.

KIB-TEK’in alacak ve verecekleri, elektrik fiyatları ve gelecek planları ile ilgili değerlendirme yapan Taçoy, şunları kaydetti:

“KIB-TEK’in 340 milyon borcu var. Maliye ile mahsuplaşmayı bekliyor, 450 milyon alacak var devletten, AKSA’dan yıllardır alınan enerji var, borç 170 milyon ve ödememiz lazım. Akaryakıt alacak gücümüz yok. Kurumun çok kârlı olmadığını görüyoruz. Enterkonnekte üzerinde çalışmalarımızı tamamladık, muhtemelen önümüzdeki hafta anlaşmanın nasıl olacağına bakacağız. Türkiye’deki elektrik çıkış noktasından müşterinin kapısına gidecek serüven için fiyatlandırma çalışması yapılacak. Elektrik geldiği andan itibaren trafo gerekir, iletim dağıtım yönetim maliyeti olacak ve elektriğin fiyatı belirlenecek.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:34
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi yatı evinde yangın!
İşçi yatı evinde yangın!
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim