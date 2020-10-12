UBP Genel Sekreteri Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'de katıldığı bir TV programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu söylemlerinde “tutarsızlık olduğunu” savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, “Akıncı vermiş olduğu her türlü tavize ve tarihte ilk kez harita sunmasına rağmen bir çözüm bulunamadı” dedi ve Crans Montana’da çöken müzakerelerin ardından Akıncı’nın ‘bizim neslin son denemesidir’ sözlerini anımsattı.

Saner, “Şu an 'federasyoncuyum' diye yoluna devam etmeye çalışan Akıncı, Crans Montana’da yaşadığı hayal kırıklığıyla iki ayrı devletten bahsetti. Akıncı’nın sözlerinde gel gitler görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CTP’nin federasyon konusunda Akıncı’ya göre daha yere basan bir siyaset izlediğini dile getiren Saner, Akıncı’nın Kıbrıs sorununa yönelik söylemlerinin “çelişkili olduğunu” iddia etti.



Saner, Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü temsil etme ve federasyon görüşmelerine katkı koyma noktasında başarılı olamadığını iddia etti.

UBP Genel Sekreteri Saner, “UBP adayı Ersin Tatar’ın birinci turda başarılı olarak birinci geldiğini ve halkın takdiri ile ikinci turu da önde tamamlayacağını” söyledi.

Kudret Özersay’ın dün birinci turun tamamlanmasının ardından yayımladığı mesajında yer alan “kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur” ifadelerini değerlendiren Saner, “Kutuplaştırma derken federasyon ve iki ayrı devlet isteyenlerden bahsettiğini algıladım” dedi.

