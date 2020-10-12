Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
487.136
DOLAR
7.8600
STERLİN
10.2933
EURO
9.2839
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
İkinci tura giderken
İkinci tura giderken
banner376

UBP Genel Sekreteri Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'de katıldığı bir TV programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu söylemlerinde “tutarsızlık olduğunu” savundu. 

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:01
UBP Genel Sekreteri Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'de katıldığı bir TV programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu söylemlerinde “tutarsızlık olduğunu” savundu. 
UBP’den yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, “Akıncı vermiş olduğu her türlü tavize ve tarihte ilk kez harita sunmasına rağmen bir çözüm bulunamadı” dedi ve Crans Montana’da çöken müzakerelerin ardından Akıncı’nın ‘bizim neslin son denemesidir’ sözlerini anımsattı.
Saner, “Şu an 'federasyoncuyum' diye yoluna devam etmeye çalışan Akıncı, Crans Montana’da yaşadığı hayal kırıklığıyla iki ayrı devletten bahsetti. Akıncı’nın sözlerinde gel gitler görüyoruz” ifadelerini kullandı. 
CTP’nin federasyon konusunda Akıncı’ya göre daha yere basan bir siyaset izlediğini dile getiren Saner, Akıncı’nın Kıbrıs sorununa yönelik söylemlerinin “çelişkili olduğunu” iddia etti. 

banner341
Akıncı’nın “çözüm değil, çöküm odaklı bir politika sergilediğini” ileri süren Saner, Akıncı'nın Türkiye-KKTC ilişkilerini de gerdiğini savundu. 
Saner, Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü temsil etme ve federasyon görüşmelerine katkı koyma noktasında başarılı olamadığını iddia etti. 
UBP Genel Sekreteri Saner, “UBP adayı Ersin Tatar’ın birinci turda başarılı olarak birinci geldiğini ve halkın takdiri ile ikinci turu da önde tamamlayacağını” söyledi. 
Kudret Özersay’ın dün birinci turun tamamlanmasının ardından yayımladığı mesajında yer alan “kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur” ifadelerini değerlendiren Saner, “Kutuplaştırma derken federasyon ve iki ayrı devlet isteyenlerden bahsettiğini algıladım” dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 20:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”
Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”
Pilli: “1 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“
Pilli: “1 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“
UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar Derinya’da eylem yapanları ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınadı
UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar Derinya’da eylem yapanları ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınadı
Akıncı: “Temel vizyonu koruyarak en geniş birlikteliği sağlamalıyız”
Akıncı: “Temel vizyonu koruyarak en geniş birlikteliği sağlamalıyız”
Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi
Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi
Bağımsızlık İttifakı  cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı  cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi
Kar-İş, ülkenin her noktasında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı
Kar-İş, ülkenin her noktasında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim